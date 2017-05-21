В Турции попал в аварию автобус с делегатами правящей партии

На внеочередном конгрессе Партии справедливости и развития главу государства должны были переизбрать лидером политсилы.
Автобус следовал в Полатлы из Измира, в результате инцидента 32 человека получили ранения, их госпитализировали, угрозы жизням пострадавших нет. Всего в салоне автобуса находилось 39 человек .
По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление, из-за чего транспортное средство врезалось в забор.
На конгрессе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана должны были переизбрать главой ПСР.
Напомним, ранее в турецкой провинции Мугла перевернулся туристический автобус, в салоне которого находились украинские туристы. Вследствие ДТП пострадали не менее 17 человек.
Турецкое издание Hurriyet отмечало, что двое из 17 раненых – граждане Турции.
В Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что граждане Украины, пострадавшие при ДТП, были доставлены в больницу. Посольство, страховая компания и туристический оператор оказали им помощь.Европейская правда