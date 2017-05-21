В Турции попал в аварию автобус с делегатами правящей партии

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На внеочередном конгрессе Партии справедливости и развития главу государства должны были переизбрать лидером политсилы.

В Турции делегаты внеочередного конгресса ПСР не смогли доехать до пункта назначения ukranews.com

В турецком городе Полатлыс делегатами внеочередного конгресса Партии справедливости и развития, сообщает агентство Anadolu.

Автобус следовал в Полатлы из Измира, в результате инцидента 32 человека получили ранения, их госпитализировали, угрозы жизням пострадавших нет. Всего в салоне автобуса находилось 39 человек .

По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление, из-за чего транспортное средство врезалось в забор.

На конгрессе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана должны были переизбрать главой ПСР.

Напомним, ранее в турецкой провинции Мугла перевернулся туристический автобус, в салоне которого находились украинские туристы. Вследствие ДТП пострадали не менее 17 человек.

Турецкое издание Hurriyet отмечало, что двое из 17 раненых – граждане Турции.

В Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что граждане Украины, пострадавшие при ДТП, были доставлены в больницу. Посольство, страховая компания и туристический оператор оказали им помощь.