Пострадавшие при ДТП в Турции украинские туристы госпитализированы – МИД

Украинское посольство, страховая компания и туроператор оказывают помощь пострадавшим.
"ДТП в Турции. Пострадавшие украинцы доставлены в больницу. Посольство, страховая компания и туристический оператор оказывают помощь", – говорится в сообщении службы в Twitter.
ДТП у #Туреччина. Постраждалі українці доставлені в лікарню. Посольство, страхова комп. і туроператор надають допомогу.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 18 травня 2017 р.
Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Мугла перевернулся туристический автобус, на борту которого находились украинские туристы. Вследствие ДТП пострадали не менее 17 человек.
Турецкое издание Hurriyet отмечает, что двое из 17 раненых – граждане Турции.ZN.UA