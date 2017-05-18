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Пострадавшие при ДТП в Турции украинские туристы госпитализированы – МИД

18 мая в 13:55

Украинское посольство, страховая компания и туроператор оказывают помощь пострадавшим.

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В МИД сообшили, что пострадавшим в Турции украинцам оказывают помощь
Hurriyet Daily News
Граждане Украины, пострадавшие при ДТП в турецкой провинции Мугла, были доставлены в больницу, сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

"ДТП в Турции. Пострадавшие украинцы доставлены в больницу. Посольство, страховая компания и туристический оператор оказывают помощь", – говорится в сообщении службы в Twitter.

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Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Мугла перевернулся туристический автобус, на борту которого находились украинские туристы. Вследствие ДТП пострадали не менее 17 человек.

Турецкое издание Hurriyet отмечает, что двое из 17 раненых – граждане Турции.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ДТП Украина Турция
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