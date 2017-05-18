В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами

Пострадало не менее 17 человек.

В турецкой провинции Мугла перевернулся автобус, пострадали 17 человек Hurriyet Daily News

В турецкой провинции Мугла перевернулся туристический автобус, на борту которого находились украинские туристы. Вследствие ДТП пострадали не менее 17 человек.

Ранее турецкие издания отмечали о перевороте автобуса с россиянами, однако представители Российского посольства в Турции сказали, что это был автобус с украинскими туристами. Издание Hurriyet отмечает, что двое из 17 раненых граждане Турции.

Ранее сообщалось, что на трассе Мугла-Анталья, в результате чего погибли 20 человек и 11 ранены.