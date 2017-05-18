В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами

Пострадало не менее 17 человек.
В турецкой провинции Мугла перевернулся туристический автобус, на борту которого находились украинские туристы. Вследствие ДТП пострадали не менее 17 человек.
Ранее турецкие издания отмечали о перевороте автобуса с россиянами, однако представители Российского посольства в Турции сказали, что это был автобус с украинскими туристами. Издание Hurriyet отмечает, что двое из 17 раненых граждане Турции.
Ранее сообщалось, что на трассе Мугла-Анталья автобус с туристами перевернулся и упал в пропасть
, в результате чего погибли 20 человек и 11 ранены.
По материалам:
Интерфакс-Украина