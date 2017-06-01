В Сирии ликвидировали главного пропагандиста ИГИЛ – СМИ

В Пентагоне и представительстве коалиции против "Исламского государства" информацию пока не подтвердили.
В Сирии был ликвидирован создатель главного пропагандистского ресурса террористической организации "Исламское государство
" Раян Мешааль. Главный пропагандист террористической организации был убит во время авиаудара международной коалиции, сообщает Reuters
, ссылаясь на слова брата погибшего.
В то же время, коалиция под руководством Соединенных Штатов пока не смогла подтвердить эту информацию.
Ранее Генеральный секретарь НАТО
Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс утвердил решение об участии в коалиции против террористической организации "Исламское государство".
В Брюсселе в четверг, 25 мая, состоялась специальная встреча руководителей государств стран НАТО. Одной из главных тем для обсуждения на саммите стала борьба против международного терроризма.
По материалам:
ZN.UA