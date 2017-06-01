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В Сирии ликвидировали главного пропагандиста ИГИЛ – СМИ

1 июня в 11:46

В Пентагоне и представительстве коалиции против "Исламского государства" информацию пока не подтвердили.

игил
ИГИЛ потерял своего главного пропагандиста во время авиаудара международной коалиции
RailwayFX / Depositphotos
В Сирии был ликвидирован создатель главного пропагандистского ресурса террористической организации "Исламское государство" Раян Мешааль. Главный пропагандист террористической организации был убит во время авиаудара международной коалиции, сообщает Reuters, ссылаясь на слова брата погибшего.

В то же время, коалиция под руководством Соединенных Штатов пока не смогла подтвердить эту информацию.

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Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс утвердил решение об участии в коалиции против террористической организации "Исламское государство". 

В Брюсселе в четверг, 25 мая, состоялась специальная встреча руководителей государств стран НАТО.  Одной из главных тем для обсуждения на саммите стала борьба против международного терроризма.

По материалам: ZN.UA
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Тэги терроризм коалиция пропаганда
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