В Сирии ликвидировали главного пропагандиста ИГИЛ – СМИ

В Пентагоне и представительстве коалиции против "Исламского государства" информацию пока не подтвердили.

ИГИЛ потерял своего главного пропагандиста во время авиаудара международной коалиции RailwayFX / Depositphotos

В Сирии был ликвидирован создатель главного пропагандистского ресурса террористической организации "" Раян Мешааль. Главный пропагандист террористической организации был убит во время авиаудара международной коалиции, сообщает Reuters , ссылаясь на слова брата погибшего.

В то же время, коалиция под руководством Соединенных Штатов пока не смогла подтвердить эту информацию.

РанееЙенс Столтенберг сообщил, что Альянс утвердил решение об участии в коалиции против террористической организации "Исламское государство".

В Брюсселе в четверг, 25 мая, состоялась специальная встреча руководителей государств стран НАТО. Одной из главных тем для обсуждения на саммите стала борьба против международного терроризма.