Топ Новости
<
>

Столтенберг сообщил о согласии НАТО на участие в коалиции против ИГИЛ

25 мая в 11:17

При этом генсек отметил, что это не означает участия Альянса непосредственно в боевых действиях.

Йенс Столтенберг1
Столтенберг сказал, что НАТО окончательно решило присоединиться к коалиции против «Исламского государства»
nato.int
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс уже утвердил решение об участии в коалиции против террористической организации "Исламское государство". Однако Столтенберг отмечает, что это участие не будет предполагать прямого участия Альянса в боевых действиях, сообщает "Европейская правда".

Часть стран-членов НАТО не хотят присоединяться к непосредственным боевым действиям против "Исламского государства" в Сирии и Ираке.

Читайте также: Генерельний секретарь НАТО приедет в Украину 9-10 июля
Напомним, что в Брюсселе в четверг, 25 мая, состоится специальная встреча руководителей государств стран НАТО. Основные мероприятия намечены на вторую половину дня.

По материалам: Европейская правда
Читайте также
Тэги НАТО Столтенберг коалиция терроризм
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.27
EUR 29.40
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...