Столтенберг сообщил о согласии НАТО на участие в коалиции против ИГИЛ

При этом генсек отметил, что это не означает участия Альянса непосредственно в боевых действиях.

Столтенберг сказал, что НАТО окончательно решило присоединиться к коалиции против «Исламского государства» nato.int

Генеральный секретарьЙенс Столтенберг сообщил, что Альянс уже утвердил решение об участии в коалиции против террористической организации "Исламское государство". Однако Столтенберг отмечает, что это участие не будет предполагать прямого участия Альянса в боевых действиях, сообщает " Европейская правда ".

Часть стран-членов НАТО не хотят присоединяться к непосредственным боевым действиям против "Исламского государства" в Сирии и Ираке.

Напомним, что в Брюсселе в четверг,. Основные мероприятия намечены на вторую половину дня.