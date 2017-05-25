В Брюсселе откроется мини-саммит НАТО

Планируется поднять и вопрос Минских соглашений.

Главы стран НАТО съедутся в Брюссель

В Брюсселе в четверг, 25 мая, состоится специальная встреча руководителей государств стран НАТО. Основные мероприятия намечены на вторую половину дня.

"Среди вопросов повестки дня заседания - укрепление единства среди союзников в борьбе с терроризмом и увеличение оборонных бюджетов, включая справедливое распределение финансового груза между странами-членами", пишет "Укринформ".

Планируется, что лидеры Германии и Франции также поднимут вопрос о выполнении Минских соглашений по Донбассу.

Заверится встреча около 22:00 по Киеву, на это время запланирована финальная пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

На сегодняшний день отношения Украины и НАТО характеризуются термином "особое партнерство", хартия о котором была подписана в далеком 1997 году. С тех пор изменилось очень многое, даже в инерционной среде мировой политики, и эти изменения создают совершенно новую атмосферу для взаимоотношений Украины и альянса. Подробнее о перспективах членства в Альянсе читайте в материале Николая Капитоненко "Украина-НАТО: время новых возможностей" в "Зеркале недели. Украина".

По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в референдуме по вопросу вступления в НАТО приняли бы участие 62% украинцев и 72% из них проголосовали бы за присоединение к альянсу.