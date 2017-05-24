Генерельний секретарь НАТО приедет в Украину 9-10 июля

С ним в Киев приедут члены Североатлантического совета.

Столтенберг и члены Североатлантического совета приедут в Киев в июле. nato.int

О запланированном украинском визите ГенсекаЙенса Столтенберга сообщил глава представительства альянса в Украине Александр Винников, сообщает УНИАН.

При этом он отметил безпрецеденто активное сотрудничество и поддержку Украины со стороны оборонного блока после начала агрессии России.

"Эта поддержка как политическая, так и практическая. В политическом русле НАТО постоянно подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины. Еще одним подтверждением этого будет очень высокий визит, который мы ожидаем в июле, Североатлантического совета. Это все послы стран НАТО в Брюсселе во главе с генеральным секретарем НАТО. Визит в Украину состоится 9-10 июля, чтобы отметить 20-летие особого партнерства между НАТО и Украиной", - сказал Винников.

Он также напомнил о ряде программ, через которые НАТО помогает Украине защищаться от агрессора.

"В практическом плане Альянс увеличил свою поддержку через целый ряд программ - как трастовых фондов, так и программ повышения квалификации и потенциала. А также через команду советников, которые находятся в Киеве и работают с очень многими украинскими институтами. Эти все проекты прошлого года были связаны одной программой, которая называется "Комплексная программа помощи Украине". В нее входят более 40 проектов в 13 областях, в том числе программа профессионального развития", - сказал представитель НАТО, добавив, что в ближайшее время через трастовые фонды НАТО Украина получит оборудование для обеспечения кибербезопасности.

Недавно Верховная Рада ратифицировала соглашение с НАТО об охране секретной информации. Документ должен приблизить соответствующие национальные процедуры до натовских стандартов.

На сегодняшний день отношения Украины и НАТО характеризуются термином "особое партнерство", хартия о котором была подписана в далеком 1997 году. С тех пор изменилось очень многое, даже в инерционной среде мировой политики, и эти изменения создают совершенно новую атмосферу для взаимоотношений Украины и альянса. Подробнее о перспективах членства в Альянсе читайте в материале Николая Капитоненко "Украина-НАТО: время новых возможностей" в "Зеркале недели. Украина".

По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в референдуме по вопросу вступления в НАТО приняли бы участие 62% украинцев и 72% из них проголосовали бы за присоединение к альянсу.