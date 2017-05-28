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Украина передала НАТО доклад о связях России с ИГИЛ и Талибаном

28 мая в 22:23

В документе также говорится о координации действий Кремля и исламистов.

ИГ Исламское государство
Россия поддерживает связь с террористами на Ближнем Востоке и в Средней Азии
Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Ирина Фриз передала руководству органа доклад о связях России с исламистскими террористическими группировками, в том числе, с "Исламским государством".

"Во время заседания весенней сессии ПА НАТО в Тбилиси передала вице-президенту организации  Раса Юкнявичене и членам национальных делегаций аналитический доклад о связях Российской Федерации с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Документ содержит факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий РФ с ИГИЛ, Талибан, ХАМАС, Хезболлой и тому подобное", – написал политик на своей странице в Facebook в воскресенье, 28 мая.

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Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс утвердил решение об участии в коалиции против террористической организации "Исламское государство". 

В Брюсселе в четверг, 25 мая, состоялась специальная встреча руководителей государств стран НАТО.  Одной из главных тем для обсуждения на саммите стала борьба против международного терроризма.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ИГИЛ Хамас Талибан Хезболла РФ НАТО
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