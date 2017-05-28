Украина передала НАТО доклад о связях России с ИГИЛ и Талибаном

В документе также говорится о координации действий Кремля и исламистов.
"Во время заседания весенней сессии ПА НАТО в Тбилиси передала вице-президенту организации Раса Юкнявичене и членам национальных делегаций аналитический доклад о связях Российской Федерации с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Документ содержит факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий РФ с ИГИЛ, Талибан, ХАМАС, Хезболлой и тому подобное", – написал политик на своей странице в Facebook в воскресенье, 28 мая.
Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс утвердил решение об участии в коалиции против террористической организации "Исламское государство".
В Брюсселе в четверг, 25 мая, состоялась специальная встреча руководителей государств стран НАТО. Одной из главных тем для обсуждения на саммите стала борьба против международного терроризма.ZN.UA