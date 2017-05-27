Топ Новости
<
>

Эстония хочет участвовать в коалиции против ИГИЛ

27 мая в 10:39

Уже сейчас эстонские военные инструктора участвуют в тренировочной миссии в Ираке.

Эстония. Флаг
Эстония ведет переговоры о вступлении в коалицию против ИГИЛ
Эстония ведет с США и другими союзниками и партнерами переговоры о возможном участии в коалиции против ИГИЛ, сообщил министр обороны страны Маргус Цахкна.

"Эстония уже вела консультации как с США, так и другими партнерами о создании крупной коалиции против ИГИЛ", - сказал Цахкна.

Он отметил, что Эстония сейчас участвует в тренировочной миссии в Ираке, направив туда десять своих военнослужащих. Кроме того, парламент обсуждает в настоящее время вопрос об отправке еще пятерых инструкторов для подготовки медиков и саперов.

"Сейчас, когда на саммите НАТО было решено об усилении действий против ИГИЛ в Ираке, Эстония должна взвесить и отправку боевого подразделения на театр военных действий на Ближнем Востоке. Консультации на эту тему ведутся," - сказал министр.

По его словам, Эстония направляла ранее тренировочные миссии, "но у нас не было некоторое время такой военной миссии, к которой мы должны быть готовы... Об этом пока еще рано говорить, но это никакой не секрет, что именно на тему большой коалиции мы консультировались как с США, так и с другими партнерами, о том, каким бы мог быть наш вклад", - сказал министр.

Читайте также: ФСБ утверждает о задержании четырех членов ИГИЛ в Москве

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс уже утвердил решение об участии в коалиции против террористической организации "Исламское государство". 

По материалам: Интерфакс-Украина
Читайте также
Тэги Эстония США ИГИЛ НАТО Ирак
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...