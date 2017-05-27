Эстония хочет участвовать в коалиции против ИГИЛ

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Уже сейчас эстонские военные инструктора участвуют в тренировочной миссии в Ираке.

Эстония ведет переговоры о вступлении в коалицию против ИГИЛ

Эстония ведет с США и другими союзниками и партнерами переговоры о возможном участии в коалиции против ИГИЛ, сообщил министр обороны страны Маргус Цахкна.

"Эстония уже вела консультации как с США, так и другими партнерами о создании крупной коалиции против ИГИЛ", - сказал Цахкна.

Он отметил, что Эстония сейчас участвует в тренировочной миссии в Ираке, направив туда десять своих военнослужащих. Кроме того, парламент обсуждает в настоящее время вопрос об отправке еще пятерых инструкторов для подготовки медиков и саперов.

"Сейчас, когда на саммите НАТО было решено об усилении действий против ИГИЛ в Ираке, Эстония должна взвесить и отправку боевого подразделения на театр военных действий на Ближнем Востоке. Консультации на эту тему ведутся," - сказал министр.

По его словам, Эстония направляла ранее тренировочные миссии, "но у нас не было некоторое время такой военной миссии, к которой мы должны быть готовы... Об этом пока еще рано говорить, но это никакой не секрет, что именно на тему большой коалиции мы консультировались как с США, так и с другими партнерами, о том, каким бы мог быть наш вклад", - сказал министр.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс уже утвердил решение об участии в коалиции против террористической организации "Исламское государство".