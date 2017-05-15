В понедельник Макрон встретится с Меркель

Поездка в Берлин станет первым официальным визитом Макрона на посту президента Франции.

Меркель примет Макрона в Берлине Wikimedia commons

Президент Франциив понедельник, 15 мая, совершит официальный визит в Берлин, где он встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

В Елисейском дворце выразили желание сотрудничать с Германией по ряду направлений, включая безопасность, экономику, инвестиции и социальную защиту.

После победы Макрона на президентских выборах 7 мая его первым контактом на международном уровне стал телефонный разговор с Меркель.

Как сообщалось, в воскресенье состоялась церемония инаугурации избранного президента Франции Эммануэля Макрона, победившего во втором туре президентских выборов 7 мая.

Подробнее о перспективах внутренней и внешней политики Франции, а также о создании политической силы Эммануэля Макрона читайте в материале Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".