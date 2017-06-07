Топ Новости
<
>

В ОАЭ за проявление симпатии к Катару могут дать до 15 лет тюрьмы

7 июня в 10:39

Нарушителям также нужно будет выплатить штраф в не менее 136 тысячи долларов.

Флаг ОАЭ
За симпатию к Катару в ОАЭ могут дать тюремный срок в 15 лет
Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что в стране будут введены жесткие меры по отношению к тем гражданам, которые проявляют симпатию или расположение к Катару. Нарушителям грозит штраф в не менее 136 тысяч долларв, а также тюремный срок до 15 лет, сообщает Al Jazeera.

Читайте также: Кризис в Персидском заливе: к чему может привести разрыв дипотношений арабских стран с Катаром
Напомним, что Катар выплатил около одного миллиарда долларов террористической организации, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата стала выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Катар нарушители штраф Эмираты
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.25
EUR 29.55
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...