В ОАЭ за проявление симпатии к Катару могут дать до 15 лет тюрьмы

Нарушителям также нужно будет выплатить штраф в не менее 136 тысячи долларов.

За симпатию к Катару в ОАЭ могут дать тюремный срок в 15 лет

Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что в стране будут введены жесткие меры по отношению к тем гражданам, которые проявляют симпатию или расположение к. Нарушителям грозит штраф в не менее 136 тысяч долларв, а также тюремный срок до 15 лет, сообщает Al Jazeera.

Напомним,, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата стала выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.