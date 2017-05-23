В Манчестере эвакуировали людей из торгового центра

Свидетели говорят, что слышали "большой взрыв".

В Манчестере экстренно эвакуировали людей из торгового центра, недалеко от места прошлого теракта EPA / NIGEL RODDIS

В Манчестере прошел экстренный вывод людей из торгового центра в той же части города, где раньше произошел. Свидетели говорят, что слышали "большой взрыв", сообщает Reuters

Через некоторое время торговый центр был снова открыт, а полиция постепенно разрешает заходить в его здание сотрудникам и посетителям. Полиция начала проверку по этому делу, подробности пока неизвестны.

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Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".