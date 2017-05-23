В Манчестере эвакуировали людей из торгового центра

Свидетели говорят, что слышали "большой взрыв".
В Манчестере экстренно эвакуировали людей из торгового центра, недалеко от места прошлого теракта
EPA / NIGEL RODDIS
В Манчестере прошел экстренный вывод людей из торгового центра в той же части города, где раньше произошел теракт
. Свидетели говорят, что слышали "большой взрыв", сообщает Reuters
.
Через некоторое время торговый центр был снова открыт, а полиция постепенно разрешает заходить в его здание сотрудникам и посетителям. Полиция начала проверку по этому делу, подробности пока неизвестны.
Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая.Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере.
Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".
По материалам:
ZN.UA