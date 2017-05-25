В Ливии задержали брата и отца террориста из Манчестера

Их подозревают в связях с ИГИЛ.

Задержаны члены семьи Абеди The Guardian Полиция Ливии задержала в Триполи Хашема Абеди, брата предполагаемого манчестерского смертника Салмана Абеди, также задержан отец предполагаемого террориста, сообщил пресс-секретарь антитеррористических сил Ливии, Хашем Абеди.

Хашем Абеди подозревается в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Также, по данным ливийских стражей порядка, он поддерживал контакты со старшим братом и якобы знал о готовящемся теракте в Манчестере.

Впоследствии стало известно о задержании в Ливии отца Салмана Абеди, 51-летнего Рамадана Абеди. Он был задержан для проведения допросов. Ранее Рамадан Абеди в телефонном разговоре с агентством AP заверил, что его сын Салман не совершал то, в чем его подозревают, и он готовился к совершению паломничества в Саудовскую Аравию.

"Мы не поддерживаем убийство невинных людей. Это не мы. Мы не те, кто взрывает себя среди невинных. Мы ходим в мечети, цитируем Коран, но не делаем таких вещей", - заверил отец подозреваемого.