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В Ливии задержали брата и отца террориста из Манчестера

25 мая в 02:10

Их подозревают в связях с ИГИЛ.

Саламан Абеди
Задержаны члены семьи Абеди
The Guardian
Полиция Ливии задержала в Триполи Хашема Абеди, брата предполагаемого манчестерского смертника Салмана Абеди, также задержан отец предполагаемого террориста, сообщил пресс-секретарь антитеррористических сил Ливии, Хашем Абеди.
 
Хашем Абеди подозревается в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Также, по данным ливийских стражей порядка, он поддерживал контакты со старшим братом и якобы знал о готовящемся теракте в Манчестере.
 
Впоследствии стало известно о задержании в Ливии отца Салмана Абеди, 51-летнего Рамадана Абеди. Он был задержан для проведения допросов. Ранее Рамадан Абеди в телефонном разговоре с агентством AP заверил, что его сын Салман не совершал то, в чем его подозревают, и он готовился к совершению паломничества в Саудовскую Аравию. 
 
"Мы не поддерживаем убийство невинных людей. Это не мы. Мы не те, кто взрывает себя среди невинных. Мы ходим в мечети, цитируем Коран, но не делаем таких вещей", - заверил отец подозреваемого. 
 
 
Британское издание The Guardian опубликовало фотографию Саламана Абеди, которого считают исполнителем теракта на стадионе в Манчестере. Абеди являлся подданным Великобритании, однако его родители были родом из Ливии, а отец до сих пор проживает в Триполи. 
По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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