В колумбийском порту в результате серии взрывов погибли шесть человек

Полиция выясняет, были ли взрывы спланированной акцией.

В колумбийском порту прогремела серия взрывов

В Колумбии в портовой зоне города Картахена прогремели три взрыва , в результате которых погибли как минимум шесть человек и 20 – пострадали.

"Прогремело три взрыва, два из них произошли на одном и том же месте", - сообщила представитель местной пожарной охраны, пишет "Русская служба Би-би-си".

Сообщается, что два взрыва прогремели на территории американской судостроительного завода Astivik, третий - на территории колумбийской судостроительной корпорации Cotecmar.

Полиция выясняет, было ли это спланированное нападение или причины у взрывов иные.

Как сообщалось, в среду, 17 мая, также произошел взрыв на одном из старейших пороховых заводов Польши.