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В колумбийском порту в результате серии взрывов погибли шесть человек

18 мая в 06:55

Полиция выясняет, были ли взрывы спланированной акцией.

взрыв
В колумбийском порту прогремела серия взрывов
В Колумбии в портовой зоне города Картахена прогремели три взрыва, в результате которых погибли как минимум шесть человек и 20 – пострадали.

"Прогремело три взрыва, два из них произошли на одном и том же месте", - сообщила представитель местной пожарной охраны, пишет "Русская служба Би-би-си".

Сообщается, что два взрыва прогремели на территории американской судостроительного завода Astivik, третий - на территории колумбийской судостроительной корпорации Cotecmar.

Полиция выясняет, было ли это спланированное нападение или причины у взрывов иные.

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Как сообщалось, в среду, 17 мая, также произошел взрыв на одном из старейших пороховых заводов Польши. 

По материалам: Русская служба Би-би-си
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