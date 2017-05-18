В колумбийском порту в результате серии взрывов погибли шесть человек

Полиция выясняет, были ли взрывы спланированной акцией.
"Прогремело три взрыва, два из них произошли на одном и том же месте", - сообщила представитель местной пожарной охраны, пишет "Русская служба Би-би-си".
Сообщается, что два взрыва прогремели на территории американской судостроительного завода Astivik, третий - на территории колумбийской судостроительной корпорации Cotecmar.
Полиция выясняет, было ли это спланированное нападение или причины у взрывов иные.
Как сообщалось, в среду, 17 мая, также произошел взрыв на одном из старейших пороховых заводов Польши.Русская служба Би-би-си