В самолете Трампа обнаружили угрозу взрыва - CNN

При техническом обслуживании одного из двух президентских самолетов в США допустили халатность.

Самолет президента США мог взорваться

Один из двух самолетов, которые предназначены для полетов президента США, был под угрозой взрыва или пожара в связи с халатностью, которую допустили техники при обслуживании лайнера. Угроза неполадок была обнаружена в системе подачи кислорода одного из двух лайнеров Boeing VC-25, которые используются Дональдом Трампом, сообщает в своем расследовании CNN.

"Борт номер один" обслуживался на заводе Boeing в Сан-Антонио с 1 апреля по 10 апреля 2016 года. Механики, которые проводили обслуживание систем самолета, использовали инструменты, которые не прошли обязательную предварительную очистку. Это не смотря на то, что любые загрязнения в системе подачи кислорода могут привести к угрозе возгорания и взрыва.

Расходы по ликвидации последствий халатной работы техников составили 4 млн долларов, их возместила компания Boeing.

Оба самолета президента США эксплуатируются с 1990 года.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался от строительства нового президентского самолета из-за его дороговизны.