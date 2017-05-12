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В самолете Трампа обнаружили угрозу взрыва - CNN

12 мая в 08:07

При техническом обслуживании одного из двух президентских самолетов в США допустили халатность.

Самолет США
Самолет президента США мог взорваться
Один из двух самолетов, которые предназначены для полетов президента США, был под угрозой взрыва или пожара в связи с халатностью, которую допустили техники при обслуживании лайнера. Угроза неполадок была обнаружена в системе подачи кислорода одного из двух лайнеров Boeing VC-25, которые используются Дональдом Трампом, сообщает в своем расследовании CNN.

"Борт номер один" обслуживался на заводе Boeing в Сан-Антонио с 1 апреля по 10 апреля 2016 года. Механики, которые проводили обслуживание систем самолета, использовали инструменты, которые не прошли обязательную предварительную очистку. Это не смотря на то, что любые загрязнения в системе подачи кислорода могут привести к угрозе возгорания и взрыва.

Расходы по ликвидации последствий халатной работы техников составили 4 млн долларов, их возместила компания Boeing.

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Оба самолета президента США эксплуатируются с 1990 года.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался от строительства нового президентского самолета из-за его дороговизны. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги самолет обслуживание президент Boeing взрыв халатность
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