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В КНДР при запуске ракеты применили технологию холодного старта

29 мая в 07:31


Корейские и японские телеканалы показали старт ракеты с передвижной установки.

КНДР Нодон ракета
Стали известны подробности нового ракетного пуска КНДР
geo-politica.info
КНДР при запуске ракеты в рамках испытания системы ПВО применила технологию так называемого "холодного старта". Суть ее в том, что созданное в пусковой установке давление выбрасывает ракету, а ее двигатель начинает работать уже в воздухе.

Японский телеканал NHK и центральное телевидение КНДР показали запуск новой ракеты системы "земля — воздух", которую испытали северокорейские военные. Из этих кадров и стало известно о применении технологии "холодного старта", пишет "Укринформ".

Сообщая о запуске, телевидение КНДР подчеркнуло, что Пхеньян "преуспел в обнаружении и перехвате таких целей, как вражеские беспилотные аппараты и ракеты", отмечает NHK.

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Ранее южнокорейская разведка сообщила о проведении КНДР  очередных испытаний баллистической ракеты.

В связи с пуском ракеты президент Республики Корея Мун Чжэ Ин распорядился экстренно созвать Совет безопасности в 7:30 по местному времени.

Перед этим в Пхеньян осуществил пуски ракет 14 и 21 мая, а 28 мая в Пхеньяне отчитались об успешных испытаниях новой системы противовоздушной обороны.

По материалам: Укринформ
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Тэги ракета КНДР запуск Корея
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