В Белом доме сообщили подробности встречи Трампа с Папой Римским

Президент США обсудил с понтификом борьбу с терроризмом и другие глобальные проблемы человечества.

В папском дворце приняли президента США с супругой First Lady Melania Trump / Facebook

Президента США ДональдФранциском и государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином. Аудиенция состоялась в папском дворце в Ватикане в среду, 24 мая, сообщает пресс-служба Белого дома

Во время встречи собеседники обсудили борьбу с глобальными проблемами человечества, в первую очередь, с международным терроризмом.

Президент США и понтифик коснулись вопроса борьбы религиозных общин с человеческими страданиями в нестабильных регионах: Сирии, Ливии и территориях, оккупированных группировкой "Исламское государство".

Трамп и Папа Римский констатировали, что Вашингтон и Святой престол разделяют общие ценности и стремятся к сотрудничеству для содействия правам человека и борьбы против страданий и за религиозную свободу.

Американский президент сообщил понтифику, что США выделили 300 миллионов долларов на борьбу с голодом в таких странах, как Йемен, Южный Судан, Сомали и Нигерия.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отправился в первое за время пребывания в должности зарубежное турне, в ходе которого побывает на Ближнем Востоке и в Европе. 20 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию, в 22 мая – посетил Израиль. Президента США сопровождают супруга Мелания, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Трамп также посетит Бельгию и Италию.