В Белом доме сообщили подробности встречи Трампа с Папой Римским

Президент США обсудил с понтификом борьбу с терроризмом и другие глобальные проблемы человечества.
Во время встречи собеседники обсудили борьбу с глобальными проблемами человечества, в первую очередь, с международным терроризмом.
Президент США и понтифик коснулись вопроса борьбы религиозных общин с человеческими страданиями в нестабильных регионах: Сирии, Ливии и территориях, оккупированных группировкой "Исламское государство".
Трамп и Папа Римский констатировали, что Вашингтон и Святой престол разделяют общие ценности и стремятся к сотрудничеству для содействия правам человека и борьбы против страданий и за религиозную свободу.
Американский президент сообщил понтифику, что США выделили 300 миллионов долларов на борьбу с голодом в таких странах, как Йемен, Южный Судан, Сомали и Нигерия.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отправился в первое за время пребывания в должности зарубежное турне, в ходе которого побывает на Ближнем Востоке и в Европе. 20 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию, в 22 мая – посетил Израиль. Президента США сопровождают супруга Мелания, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Трамп также посетит Бельгию и Италию.ZN.UA