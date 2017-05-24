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Трамп встретился с Папой Римским

24 мая в 11:12

Президент США и глава католической церкви впервые встретились лично, хотя ранее неоднократно обменивались критическими замечаниями.

Ерам Папа Римский EPA
В Ватикане состоялась встреча Трампа с Папой Римским
ALESSANDRA TARANTINO /EPA
Американский президент Дональд Трамп встретился с Папой Римским Франциском во время визита главы США в Ватикан. Прием, во время которого президент США и лидер католической встречи провели свой первый разговор, длился около 20 минут, сообщает AFP.

Ранее Папа Римский и Дональд Трамп неоднократно обменивались критическими замечаниями на темы миграции, изменения климата и вопроса бедных.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отправился в первое за время пребывания в должности зарубежное турне, в ходе которого побывает на Ближнем Востоке и в Европе. 20 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. Его сопровождают супруга Мелания, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Кроме Саудовской Аравии, в маршруте президента США -  Израиль, Ватикан, Бельгия и Италия.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Трамп США президент Ватикан
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