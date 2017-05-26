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В Белом доме говорят о возможном пересмотре санкций против России

26 мая в 10:06

Трамп еще не принял решение по поводу продления санкций против России за агрессию в Украине.

Белый дом
В Белом доме еще не определились с позицией по санкциям против России, которые приняла администрация Обамы
РИА Новости
Руководитель Экономического совета Белого дома Гери Кон рассказал, что Белый дом  сейчас пересматривает санкции наложенные администрацией Барака Обамы против России за ее агрессию к Украине. Однако Кон отмечает, что администрация Дональда Трампа пока не выработала какой-то позиции по поводу этих санкций, сообщает "Радио Свобода".

При этом советник отметил, что у Белого дома есть "много вариантов" по отношению к санкциям против России.

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Ранее Дональд Трамп заявлял, что Российская Федерация должна понести ответственность за свои действия в Крыму и в Донбассе.

Тем временем, издание Wall Street Journal сообщило, что в Белом доме рассматривают возможность замены военной помощи Украине на кредиты. В Конгрессе, в свою очередь, считают, что данный шаг приведет к усилению России и Китая. В закрытом меморандуме Госдепартамента также говорится, что для Украины такое решение может привести к снижению возможностей для борьбы с боевиками ОРДЛО, которых контролирует Россия.

В Белом доме объяснили замену военной помощи Украине на кредит тем, что это часть процесса сокращения финансирования Госдепартамента ради увеличения оборонного бюджета США. По мнению администрации, можно предоставить союзникам кредитные гарантии на меньшую сумму, чтобы они могли купить более дешовое военное оборудование у таких стран как Китай и Россия. Впрочем, не понятно, как Украина смогла бы купить оружие у России в разгар войны.

По материалам: Радио Свобода
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Тэги Россия Украина санкции США
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