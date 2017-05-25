Топ Новости
<
>

РФ должна понести ответственность за действия в Крыму и в Донбассе - Трамп

25 мая в 00:03

Кремль должен выполнять Минские соглашения.

Трамп1 EPA
Трамп обрушился с критикой на Россию
EPA / Chris Kleponis
Российская Федерация должна понести ответственность за свои действия в Крыму и в Донбассе, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони, передает УНИАН со ссылкой на сайт Белого дома.
 
В ходе встречи американский президент отметил, что Кремль должен выполнять Минские соглашения.
 
"Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство по привлечению России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, а также отметил важность убедить Россию выполнить свои обязательства в соответствии с минским соглашениями", - говорится в сообщении. 
 
 
Президент США Дональд Трамп отправился в первое за время пребывания в должности зарубежное турне, в ходе которого побывает на Ближнем Востоке и в Европе. 20 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию, в 22 мая – посетил Израиль.  Президента США сопровождают супруга Мелания, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Трамп также посетил Италию и посетит Бельгию.
 
 
По материалам: УНИАН
Читайте также
Тэги президент Россия США соглашение Минск Крым Трамп ответственность время встреча
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.27
EUR 29.40
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...