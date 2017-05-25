РФ должна понести ответственность за действия в Крыму и в Донбассе - Трамп

Кремль должен выполнять Минские соглашения.

Трамп обрушился с критикой на Россию EPA / Chris Kleponis Российская Федерация должна понести ответственность за свои действия в Крыму и в Донбассе, заявил президент США Дональд Трам п во время встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони, передает УНИАН со ссылкой на сайт Белого дома.

В ходе встречи американский президент отметил, что Кремль должен выполнять Минские соглашения.

"Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство по привлечению России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, а также отметил важность убедить Россию выполнить свои обязательства в соответствии с минским соглашениями", - говорится в сообщении.