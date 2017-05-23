Трамп заверил Нетаньяху, что не передавал РФ данных израильской разведки

Президент США в очередной раз упрекнул СМИ в распространении недостоверной информации.

Трамп пообщался с Нетаньяху Биньямин Нетаниягу / Facebook

Президент СШАзаявил, что не сообщал россиянам информации израильской разведки, которая была в распоряжении Белого дома, передает CNN

"Я ни разу не упомянул слово "Израиль". А все говорили, что я это сделал", – прокомментировал американский президент встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Трамп в очередной раз упрекнул СМИ в распространении непроверенной информации.

"Это очередная история, в которой вы не разобрались", – сказал он, обращаясь к журналистам.

Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ. Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".

Издание The Washington Post сообщило, что Трамп на встрече с Лавровым передал ему секретную информацию разведки. Тем самым президент США поставил под угрозу важнейший источник американских спецслужб по получению сведений о деятельности "Исламского государства".

Позднее The New York Times уточнило, что во время встречи с россиянами американский президент раскрыл данные, переданные Вашингтону израильской разведкой. В публикации высказывалось опасение о передаче РФ этой информации своему союзнику Ирану, который, в свою очередь, представляет серьезную угрозу для Израиля.