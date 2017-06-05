Трамп собрался посетить Лондон после теракта

Президент США хочет продемонстрировать единство с Британией в противостоянии международному терроризму.

Трамп хочет поддержать британцев после теракта в Лондоне whitehouse.gov

Советники президентаобсуждают с ним возможный визит в Британию, который может состояться в конце следующей недели, сообщает The Independent

В Белом доме считают, что этот визит должен продемонстрировать единство США и Соединенного Королевства перед лицом международного терроризма.

Корреспондент ABC News Джон Карл в воскресенье, 4 июня, также сообщил о подготовке визита американского президента в Лондон в связи терактом, которые там накануне произошел.

"Советники президента обсуждают возможность поездки в Соединенное Королевство в конце недели с целью продемонстрировать единство с жителями Лондона против терроризма. Это еще находится в зачатке, но обсуждения ведутся", – уточнил журналист.

Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.

По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).

В результате теракта погибли семь человек, еще 48 были госпитализированы в пять больниц Лондона.