Трамп заявил о готовности предоставить помощь пострадавшим в результате нового теракта в Лондоне

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что его страна готова предоставитьлюбую помощь. Соответствующий пост появился на странице Трампа в Twitter.

"Все, что США могут сделать для того чтобы помочь Лондону и Великобритании, будет сделано. Мы с вами. Храни вас бог!" - написал президент США.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!