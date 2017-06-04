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Трамп заявил о готовности предоставить помощь пострадавшим в результате нового теракта в Лондоне

4 июня в 09:21

Он также настаивает на ужесточении правил въезда в США в целях безопасности граждан страны.

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США готова оказывать помощь пострадавшим от теракта в Великобритании
Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что его страна готова предоставить пострадавшим от теракта в Лондоне любую помощь. Соответствующий пост появился на странице Трампа в Twitter.

"Все, что США могут сделать для того чтобы помочь Лондону и Великобритании, будет сделано. Мы с вами. Храни вас бог!" - написал президент США.

Ранее, когда появились первые сообщения СМИ о новом теракте в Лондоне, президент США сообщил о необходимости ужесточения правил въезда. По мнению Трампа, это необходимо для защиты американцев.

"Мы должны быть умными, бдительными и жесткими. Нам нужно, чтобы суды вернули нам наши права. Нам нужен запрет на въезд как дополнительный уровень безопасности!", - отметил Дональд Трамп.

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Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.  

По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).

По материалам: ZN.UA
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Тэги Лондон США Трамп президент помощь теракт
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