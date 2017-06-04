Трамп заявил о готовности предоставить помощь пострадавшим в результате нового теракта в Лондоне

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Он также настаивает на ужесточении правил въезда в США в целях безопасности граждан страны.

США готова оказывать помощь пострадавшим от теракта в Великобритании

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что его страна готова предоставитьлюбую помощь. Соответствующий пост появился на странице Трампа в Twitter.

"Все, что США могут сделать для того чтобы помочь Лондону и Великобритании, будет сделано. Мы с вами. Храни вас бог!" - написал президент США.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 червня 2017 р.

Ранее, когда появились первые сообщения СМИ о новом теракте в Лондоне, президент США сообщил о необходимости ужесточения правил въезда. По мнению Трампа, это необходимо для защиты американцев.

"Мы должны быть умными, бдительными и жесткими. Нам нужно, чтобы суды вернули нам наши права. Нам нужен запрет на въезд как дополнительный уровень безопасности!", - отметил Дональд Трамп.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 червня 2017 р.

Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.

По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).