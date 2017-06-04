В ходе нападения в Лондоне пострадало 20 человек

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Один человек погиб.

Фургон, на котором совершили нападение В ходе наезда фургона в центре Лондона пострадало около 20 человек, один из них погиб, сообщили в местной полиции.

По данным очевидцев, после наезда на людей из микроавтобуса выскочили трое человек и стали колоть прохожих "12-дюймовыми ножами". Свидетели сообщают о том, что два человека вошли в ресторан вблизи Лондонского моста и ранили ножом двух человек.

В данный момент полиция разыскивает троих подозреваемых.

Полиция также проверяет сообщения об инциденте на рынке Боро, который находится приблизительно в 300 метрах от Лондонского моста.

BREAKING: UK police searching for three suspects who may be armed after 'major incident' on London Bridge - BBC https://t.co/XvTXtFSkHa pic.twitter.com/HcJaMwRMMB — Reuters World (@ReutersWorld) 3 червня 2017 р.



Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон , инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.

По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургон управляется мужчиной и ехал со скоростью около 50 миль в час.