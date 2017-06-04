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В ходе нападения в Лондоне пострадало 20 человек

4 июня в 02:46

Один человек погиб. 

фургон Лондон
Фургон, на котором совершили нападение
В ходе наезда фургона в центре Лондона пострадало около 20 человек, один из них погиб, сообщили в местной полиции.  
 
По данным очевидцев, после наезда на людей из микроавтобуса выскочили трое человек и стали колоть прохожих "12-дюймовыми ножами". Свидетели сообщают о том, что два человека вошли в ресторан вблизи Лондонского моста и ранили ножом двух человек.
 
В данный момент полиция разыскивает троих подозреваемых. 
 
Полиция также проверяет сообщения об инциденте на рынке Боро, который находится приблизительно в 300 метрах от Лондонского моста.


 
Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.  
 
По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургон управляется мужчиной и ехал со скоростью около 50 миль в час.
 
По материалам: BBC , scotlandnow.dailyrecord.co.uk ,
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