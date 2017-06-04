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В центре Лондона фургон наехал на пешеходов

4 июня в 01:20
Есть пострадавшие. 
В Лондоне опять наезд на пешеходов
В Лондоне опять наезд на людей
В центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.  
 
По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургон управляется мужчиной и ехал со скоростью около 50 миль в час.
 
"Он резко повернулся ко мне, а затем ударил около пяти или шести человек. Он ударил двух человек передо мной, а затем троих позади", - сказала Джонс в интервью BBC News Channel. По ее словам, фургон далее направился к южной стороне реки. В результате нападения около четыре человека получили тяжелые ранения.
 
По словам Джонс, она увидела человека, арестованного полицией. Она сказала, что он был в наручниках и снял рубашку.
 
Полиция в Twitter подтвердила инцидент и вскоре обещает предоставить более детальную информацию.


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Напомним, 22 марта возле здания британского Парламента в Лондоне  полиция открыла огонь по террористу после того, как он на автомобиле совершил наезд на группу пешеходов на Вестминстерском мосту. 
  
 
По материалам: BBC
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