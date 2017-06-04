В центре Лондона фургон наехал на пешеходов

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Есть пострадавшие.

По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургон управляется мужчиной и ехал со скоростью около 50 миль в час.

"Он резко повернулся ко мне, а затем ударил около пяти или шести человек. Он ударил двух человек передо мной, а затем троих позади", - сказала Джонс в интервью BBC News Channel. По ее словам, фургон далее направился к южной стороне реки. В результате нападения около четыре человека получили тяжелые ранения.

По словам Джонс, она увидела человека, арестованного полицией. Она сказала, что он был в наручниках и снял рубашку.

Полиция в Twitter подтвердила инцидент и вскоре обещает предоставить более детальную информацию.