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Количество погибших в результате теракта в Лондоне увеличилось до семи человек

4 июня в 13:56

В стране приостановлена предвыборная кампания Консервативной партии, рассматривается вопрос о введении максимального уровня террористической угрозы.

фургон Лондон
Количество погибших в лондонском теракте растет
Количество погибших в результате нового теракта в Лондоне увеличилось до семи, еще 48 пострадавших находятся в больнице, сообщает The Guardian со ссылкой на главу полиции Лондона Крессиду Дик.

Она также отметила, что Объединенный центр анализа терроризма (JTAC) рассмотрит вопрос повышения уровня терориистической угрозы до максимума -  с "сурового" до "критического".

Ранее уровень террористической угрозы в стране был поднят и снижен после теракта в Манчестере.

Кроме того, британские специалисты готовы делиться информацией с американскими коллегами для совместной борьбы с террористическими угрозами.

В связи с терактом в Лондоне  и гибелью людей Консервативная партия Великобритании приостановила предвыборную кампанию, которая была запланирована на воскресенье, 4 июня, сообщает Reuters.

"Консервативная партия не будет проводить национальную кампанию сегодня. Мы пересмотрим решение после  уточнения деталей нападения", - отметил представитель политической силы.

При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключила  возобновления кампании в понедельник, 5 июня. Парламентские выборы в стране состоятся в срок, как и планировалось ранее.

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Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.  

По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).

Позже полиция смогла уничтожить троих нападавших, однако поиски всех причастных к теракту продолжаются. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Лондон теракт погибшие Великобритания полиция
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