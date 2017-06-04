Количество погибших в результате теракта в Лондоне увеличилось до семи человек

В стране приостановлена предвыборная кампания Консервативной партии, рассматривается вопрос о введении максимального уровня террористической угрозы.
Она также отметила, что Объединенный центр анализа терроризма (JTAC) рассмотрит вопрос повышения уровня терориистической угрозы до максимума - с "сурового" до "критического".
Ранее уровень террористической угрозы в стране был поднят и снижен после теракта в Манчестере.
Кроме того, британские специалисты готовы делиться информацией с американскими коллегами для совместной борьбы с террористическими угрозами.
В связи с терактом в Лондоне и гибелью людей Консервативная партия Великобритании приостановила предвыборную кампанию, которая была запланирована на воскресенье, 4 июня, сообщает Reuters.
"Консервативная партия не будет проводить национальную кампанию сегодня. Мы пересмотрим решение после уточнения деталей нападения", - отметил представитель политической силы.
При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключила возобновления кампании в понедельник, 5 июня. Парламентские выборы в стране состоятся в срок, как и планировалось ранее.
Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.
По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).
Позже полиция смогла уничтожить троих нападавших, однако поиски всех причастных к теракту продолжаются.ZN.UA