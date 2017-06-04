Количество погибших в результате теракта в Лондоне увеличилось до семи человек

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В стране приостановлена предвыборная кампания Консервативной партии, рассматривается вопрос о введении максимального уровня террористической угрозы.

Количество погибших в лондонском теракте растет

Количество погибших в результате нового теракта в Лондоне увеличилось до семи, еще 48 пострадавших находятся в больнице, сообщает The Guardian со ссылкой на главу полиции Лондона Крессиду Дик.

Она также отметила, что Объединенный центр анализа терроризма (JTAC) рассмотрит вопрос повышения уровня терориистической угрозы до максимума - с "сурового" до "критического".

Ранее уровень террористической угрозы в стране был поднят и снижен после теракта в Манчестере.

Кроме того, британские специалисты готовы делиться информацией с американскими коллегами для совместной борьбы с террористическими угрозами.

В связи с терактом в Лондоне и гибелью людей Консервативная партия Великобритании приостановила предвыборную кампанию, которая была запланирована на воскресенье, 4 июня, сообщает Reuters.

"Консервативная партия не будет проводить национальную кампанию сегодня. Мы пересмотрим решение после уточнения деталей нападения", - отметил представитель политической силы.

При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключила возобновления кампании в понедельник, 5 июня. Парламентские выборы в стране состоятся в срок, как и планировалось ранее.

Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.

По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).

Позже полиция смогла уничтожить троих нападавших, однако поиски всех причастных к теракту продолжаются.