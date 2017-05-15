Трамп проведет "длительную" встречу с Макроном уже 25 мая

В Белом доме сказали, что Трамп "очень впечатлен" новым президентом Франции.

Трамп хочет провести длительную встречу с Макроном, чтобы лучше узнать взгляды нового президента Франции

Американский президент Дональд Трамп хочет провести "длительную" ознакомительнуюс новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Чиновники из администрации Трампа сообщили, что американский президент "очень впечатлен" Макроном, сообщает AP

В администрации отметили, что оба президента являются новичками в политике и встреча поможет сверить их взгляды. При этом, в Белом доме отметили внушительную победу Макрона во втором туре выборов, упустив комментарии по поводу Марин Ле Пен, которая раньше поддерживала Трампа.

Как сообщалось, в воскресенье состоялась церемония инаугурации избранного президента Франции Эммануэля Макрона, победившего во втором туре президентских выборов 7 мая.

Подробнее о перспективах внутренней и внешней политики Франции, а также о создании политической силы Эммануэля Макрона читайте в материале Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".