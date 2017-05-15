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Трамп проведет "длительную" встречу с Макроном уже 25 мая

15 мая в 10:43

В Белом доме сказали, что Трамп "очень впечатлен" новым президентом Франции.

Трамп Макрон
Трамп хочет провести длительную встречу с Макроном, чтобы лучше узнать взгляды нового президента Франции
Американский президент Дональд Трамп хочет провести "длительную" ознакомительную встречу с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Чиновники из администрации Трампа сообщили, что американский президент "очень впечатлен" Макроном, сообщает AP.

В администрации отметили, что оба президента являются новичками в политике и встреча поможет сверить их взгляды. При этом, в Белом доме отметили внушительную победу Макрона во втором туре выборов, упустив комментарии по поводу Марин Ле Пен, которая раньше поддерживала Трампа.

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Как сообщалось, в воскресенье состоялась церемония инаугурации избранного президента Франции Эммануэля Макрона, победившего во втором туре президентских выборов 7 мая.

Подробнее о перспективах внутренней и внешней политики Франции, а также о создании политической силы Эммануэля Макрона читайте в материале Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент Макрон Франция Трамп
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