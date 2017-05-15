Трамп проведет "длительную" встречу с Макроном уже 25 мая

В Белом доме сказали, что Трамп "очень впечатлен" новым президентом Франции.
В администрации отметили, что оба президента являются новичками в политике и встреча поможет сверить их взгляды. При этом, в Белом доме отметили внушительную победу Макрона во втором туре выборов, упустив комментарии по поводу Марин Ле Пен, которая раньше поддерживала Трампа.
Подробнее о перспективах внутренней и внешней политики Франции, а также о создании политической силы Эммануэля Макрона читайте в материале Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA