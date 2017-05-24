Трамп назвал главу КНДР "безумцем с ядерным оружием" – СМИ

Такими словами Трамп назвал Ким Чен Ына во время телефонного разговора с президентом Филиппин Дуэрте.

Трамп назвал Ким Чен Ына «безумцем» и порадовался неудачам КНДР в их ракетной программе MICHAEL REYNOLDS / EPA

Американский президент Дональд Трамп назваллидера Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием". Подобную формулировку Трамп использовал во время разговора с филиппинским президентом Родриго Дуэрте, сообщает The Washington Post , ссылаясь на расшифровку телефонного разговора между президентами.

В этом же разговоре Трамп отметил неудачи в последних запусках ракет Северной Кореи, порадовавшись, что "все их ракеты ломаются". Президент сказал, что глава КНДР сумасшедший и может в любой момент сделать что-то безумное. Таким образом Трамп объяснил направление дополнительного флота в акваторию Корейского полуострова.

В воскресенье, 21 мая, около 7:59 утра по Гринвичу

По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск произведен с полигона в районе города Пукчанг провинции Пионган. Ракета пролетела порядка 500 км в направлении побережья Японского моря, и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. В связи с испытаниями США направили второй авианосец к берегам Корейского полуострова.

США, Япония и Южная Корея инициировали экстренное совещание Совета Безопасности ООН.