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Трамп назвал главу КНДР "безумцем с ядерным оружием" – СМИ

24 мая в 10:35

Такими словами Трамп назвал Ким Чен Ына во время телефонного разговора с президентом Филиппин Дуэрте.

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Трамп назвал Ким Чен Ына «безумцем» и порадовался неудачам КНДР в их ракетной программе
MICHAEL REYNOLDS / EPA
Американский президент Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием". Подобную формулировку Трамп использовал во время разговора с филиппинским президентом Родриго Дуэрте, сообщает The Washington Post, ссылаясь на  расшифровку телефонного разговора между президентами.

В этом же разговоре Трамп отметил неудачи в последних запусках ракет Северной Кореи, порадовавшись, что "все их ракеты ломаются". Президент сказал, что глава КНДР сумасшедший и может в любой момент сделать что-то безумное. Таким образом Трамп объяснил направление дополнительного флота в акваторию Корейского полуострова.

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В воскресенье, 21 мая, около 7:59 утра по Гринвичу КНДР запустила баллистическую ракету.

По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов  Южной Кореи, запуск произведен с полигона в районе города Пукчанг провинции Пионган. Ракета пролетела порядка 500 км в направлении побережья Японского моря, и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. В связи с испытаниями США направили второй авианосец к берегам Корейского полуострова.

США, Япония и Южная Корея инициировали экстренное совещание Совета Безопасности ООН.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Корея президент ракета Трамп КНДР
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