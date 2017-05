Трамп назвал борьбу с терроризмом темой номер один на саммите G7

Президент США Дональд Трамп назвал борьбу с терроризмом главной темой второго дня саммита "", который проходит на Сицилии.

"Сегодня встреча "Большой семерки". В ходе дисскуссии будет затронуто много важных вопросов. Первым в списке, конечно же, является терроризм", - написал Трамп в Twitter.

Big G7 meetings today. Lots of very important matters under discussion. First on the list, of course, is terrorism. #G7Taormina