Трамп и Тиллерсон исполнили танец с саблями с королем Саудовской Аравии

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Исполнение танца аль-арда является данью уважения к местным традициям.

В Эр-Рияде Трампу вручили саблю life.ru

Президент США Дональд Трамп, государственный секретарь Рекс Тиллерсон и король Саудовской Аравии Абдул-Азиз аль-Сауд приняли участие исполнении традиционного танца с саблями во время торжественного приема американской делегации в Эр-Рияде.

Видео церемонии, в которой были задействованы десятки человек, было обнародовано телеканалом Al Arabia в Youtube 20 мая.

Танец аль-арда является традиционным арабским танцем воинов, который сопровождается аккомпанементом барабанов и хоровым пением. Он нередко исполняется во время визитов зарубежных делегаций в Саудовскую Аравию, его исполнение является данью уважения к местным традициям.

Президент США Дональд Трамп отправился в первое за время пребывания в должности зарубежное турне, в ходе которого побывает на Ближнем Востоке и в Европе. 20 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. Его сопровождают супруга Мелания, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Кроме Саудовской Аравии, в маршруте президента США - Израиль, Ватикан, Бельгия и Италия.