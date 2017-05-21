Трамп и Тиллерсон исполнили танец с саблями с королем Саудовской Аравии

Исполнение танца аль-арда является данью уважения к местным традициям.
Видео церемонии, в которой были задействованы десятки человек, было обнародовано телеканалом Al Arabia в Youtube 20 мая.
Танец аль-арда является традиционным арабским танцем воинов, который сопровождается аккомпанементом барабанов и хоровым пением. Он нередко исполняется во время визитов зарубежных делегаций в Саудовскую Аравию, его исполнение является данью уважения к местным традициям.
Президент США Дональд Трамп отправился в первое за время пребывания в должности зарубежное турне, в ходе которого побывает на Ближнем Востоке и в Европе. 20 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. Его сопровождают супруга Мелания, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Кроме Саудовской Аравии, в маршруте президента США - Израиль, Ватикан, Бельгия и Италия.ZN.UA