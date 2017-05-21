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Трамп и Тиллерсон исполнили танец с саблями с королем Саудовской Аравии

21 мая в 19:18

Исполнение танца аль-арда является данью уважения к местным традициям.

Трамп Аравия
В Эр-Рияде Трампу вручили саблю
life.ru
Президент США Дональд Трамп, государственный секретарь Рекс Тиллерсон и король Саудовской Аравии Абдул-Азиз аль-Сауд приняли участие исполнении традиционного танца с саблями во время торжественного приема американской делегации в Эр-Рияде.

Видео церемонии, в которой были задействованы десятки человек, было обнародовано телеканалом Al Arabia в Youtube 20 мая.

Танец аль-арда является традиционным арабским танцем воинов, который сопровождается аккомпанементом барабанов и хоровым пением.  Он нередко исполняется во время визитов зарубежных делегаций в Саудовскую Аравию, его исполнение является данью уважения к местным традициям.

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Президент США Дональд Трамп отправился в первое за время пребывания в должности зарубежное турне, в ходе которого побывает на Ближнем Востоке и в Европе. 20 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. Его сопровождают супруга Мелания, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Кроме Саудовской Аравии, в маршруте президента США -  Израиль, Ватикан, Бельгия и Италия.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Трамп Тиллерсон Саудовская Аравия США
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