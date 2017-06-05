Тиллерсон сказал о готовности Трампа заняться разработкой нового климатического договора

По словам Тиллерсона, президент решил изучить этот вопрос и обсудить его с лидерами других стран.
Тиллерсон подчеркнул, что администрация американского президента не безразлична к вопросам экологии и окружающей среды. Однако, по его словам, условия Парижского климатического соглашения были невыгодными с точки зрения экономических интересов страны.Макрон раскритиковал решение Дональда Трампа о выходе из климатического соглашения. По этому поводу Макрон записал англоязычное видеообращение к американскому президенту.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году.ZN.UA