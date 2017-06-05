Тиллерсон сказал о готовности Трампа заняться разработкой нового климатического договора

По словам Тиллерсона, президент решил изучить этот вопрос и обсудить его с лидерами других стран.

Тиллерсон рассказал о желаниях Трампа заключить новое климатическое соглашение Bill Clark / CQ-Roll Call

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщил о готовности американского президента Дональда Трампа заняться разработкой нового. По словам Тиллерсона, Трамп дал понять, что он изучит детальнее этот вопрос и обсудит его с другими мировыми лидерами, пишет news.com

Тиллерсон подчеркнул, что администрация американского президента не безразлична к вопросам экологии и окружающей среды. Однако, по его словам, условия Парижского климатического соглашения были невыгодными с точки зрения экономических интересов страны.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэльо выходе из климатического соглашения. По этому поводу Макрон записал англоязычное видеообращение к американскому президенту.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году.