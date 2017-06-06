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Тиллерсон рассказал об указаниях Трампа работать над восстановлением отношений с Россией

6 июня в 09:56

Трамп просил своего главного дипломата продолжать попытки, несмотря на расследование связей его команды с Россией.

Рекс Тиллерсон1
Тиллерсон рассказал, что Трамп хочет продолжения попыток восстановления отношений с Россией, несмотря на расследования его связей с РФ
Bill Clark / CQ-Roll Call
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что американский президент Дональд Трампа дал ему указание продолжать попытки восстановления отношений с Россией. Такую политику Трамп сказал сохранять, даже несмотря на многочисленные расследования против его окружения по поводу их связей с Россией, сообщает Reuters.

При этом, в ответ на вопрос о политическом кризисе в администрации президента по поводу связей с Россией, Тиллерсон сказал, что не имеет никаких прямых сведений об этом и потому не может это комментировать.

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Ранее сообщалось, что российские спецслужбы воспользовались фишинговыми программами для проникновения в систему голосования США. О глубоком уровне проникновения России в программное обеспечение избирательной системы сказано в секретном докладе Агентства национальной безопасности США, который опубликовало американское издание The Intercept.

Ранее Wall Street Journal писало, что Трампу грозит нестабильность из-за расширения расследования в отношении России на его окружение. Расследование теперь касается и близкого окружения Трампа. В поле зрения следователей оказался даже его советник и зять Джаред Кушнер. Во время переходного периода он встречался с главой российского банка "ВТБ", на который США наложили санкции. Кроме того, он встречался с послом России Сергеем Кисляком.

Также сообщалось, что бывший советник по вопросам национальной безопасности президента США Майкл Флинн отказался свидетельствовать перед Комитетом по вопросам разведки Сената по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия расследование США связь Трамп Тиллерсон
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