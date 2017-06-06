Тиллерсон рассказал об указаниях Трампа работать над восстановлением отношений с Россией

Трамп просил своего главного дипломата продолжать попытки, несмотря на расследование связей его команды с Россией.

Тиллерсон рассказал, что Трамп хочет продолжения попыток восстановления отношений с Россией, несмотря на расследования его связей с РФ Bill Clark / CQ-Roll Call

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что американский президент Дональд Трампа дал ему указание продолжать попытки восстановления отношений с. Такую политику Трамп сказал сохранять, даже несмотря на многочисленные расследования против его окружения по поводу их связей с Россией, сообщает Reuters

При этом, в ответ на вопрос о политическом кризисе в администрации президента по поводу связей с Россией, Тиллерсон сказал, что не имеет никаких прямых сведений об этом и потому не может это комментировать.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы воспользовались фишинговыми программами для проникновения в систему голосования США. О глубоком уровнесказано в секретном докладе Агентства национальной безопасности США, который опубликовало американское издание The Intercept.

Ранее Wall Street Journal писало, что Трампу грозит нестабильность из-за расширения расследования в отношении России на его окружение. Расследование теперь касается и близкого окружения Трампа. В поле зрения следователей оказался даже его советник и зять Джаред Кушнер. Во время переходного периода он встречался с главой российского банка "ВТБ", на который США наложили санкции. Кроме того, он встречался с послом России Сергеем Кисляком.

Также сообщалось, что бывший советник по вопросам национальной безопасности президента США Майкл Флинн отказался свидетельствовать перед Комитетом по вопросам разведки Сената по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.