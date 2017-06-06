Тиллерсон рассказал об указаниях Трампа работать над восстановлением отношений с Россией

Трамп просил своего главного дипломата продолжать попытки, несмотря на расследование связей его команды с Россией.
При этом, в ответ на вопрос о политическом кризисе в администрации президента по поводу связей с Россией, Тиллерсон сказал, что не имеет никаких прямых сведений об этом и потому не может это комментировать.
Ранее Wall Street Journal писало, что Трампу грозит нестабильность из-за расширения расследования в отношении России на его окружение. Расследование теперь касается и близкого окружения Трампа. В поле зрения следователей оказался даже его советник и зять Джаред Кушнер. Во время переходного периода он встречался с главой российского банка "ВТБ", на который США наложили санкции. Кроме того, он встречался с послом России Сергеем Кисляком.
Также сообщалось, что бывший советник по вопросам национальной безопасности президента США Майкл Флинн отказался свидетельствовать перед Комитетом по вопросам разведки Сената по делу о вмешательстве России в американские выборы.
Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.ZN.UA