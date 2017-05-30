Тема украинских политзаключенных на переговорах Макрона с Путиным не поднималась – Кремль

Вместо этого стороны обсуждали украинский вопрос в целом.

В Кремле говорят, что тема украинских политзаключенных на переговорах Макрона с Путиным не поднималась GlobalPost

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тема украинских политзаключенных в России не поднималасьВладимира Путина с Эммануэлем Макроном. По словам Пескова, конкретные вопросы не поднимались, а речь шла об украинском урегулировании в целом, сообщает " УНИАН ".

Напомним, президент ФранцииВладимира Путина 29 мая в Версальском дворце.

Как сообщалось, лидеры Франции и Росси собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.