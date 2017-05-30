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Тема украинских политзаключенных на переговорах Макрона с Путиным не поднималась – Кремль

30 мая в 16:05

Вместо этого стороны обсуждали украинский вопрос в целом.

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В Кремле говорят, что тема украинских политзаключенных на переговорах Макрона с Путиным не поднималась
GlobalPost
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тема украинских политзаключенных в России не поднималась во время встречи Владимира Путина с Эммануэлем Макроном. По словам Пескова, конкретные вопросы не поднимались, а речь шла об украинском урегулировании в целом, сообщает "УНИАН".

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина 29 мая в Версальском дворце. Переговоры президентов продолжались три часа.

Как сообщалось, лидеры Франции и Росси собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия президент Франция Путин Макрон Украина
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