Путин промолчал, когда Макрон обвинил российские СМИ во лжи - WP

Весь мир ждал скрытых сигналов в рукопожатии президентов Франции и России, но слова оказались более откровенными.

Макрон не раздавил руку Путину, зато раскритиковал российские СМИ. EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Когда российский президентприехал в Версаль, чтобы встретиться с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном, весь мир следил за тем, как они пожмут руки.

Об этом на страницах лояльного к Демократической партии издания Washington Post пишет обозреватель Адам Тейлор. На прошлой неделе, когда президент США Дональд Трамп был в Европе, Макрон так сильно сжал ему руку, что кисть американца побелела. А затем французский президент признался, что это не был "невинный" жест.

В понедельник возле Версальского дворца репортеры с нетерпением ждали, когда же Макрон сожмет руку Путину. Но когда российский президент вышел из машины, французский лидер приветливо пожал ему руку примерно 7 секунд.

"Но то, что Макрон относительно спокойно поздравил Путина, ничего не говорит про сложные отношения двух лидеров", - пишет обозреватель, напоминая, что во время французских президентских выборов Россия поддерживала главного оппонента Макрона - радикалку Марин Ле Пен. К тому же, перед самым вторым туром команда Макрона обвинила Москву в кибератаках.

Вчера же президенты Франции и России обсуждали важные темы, такие как война в Украине и Сирии. При этом французский лидер "не смягчил удары". Во время совместной пресс-конференции Макрон также жестко раскритиковал российские СМИ, в частности Sputnik и Russia Today. Он назвал их пропагандистскими органами, которые ведут себя "как органы влияния и лживой пропаганды".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина 29 мая в Версальском дворце. Переговоры президентов продолжались три часа.

Как сообщалось, лидеры Франции и Росси собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.