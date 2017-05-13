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Страны G7 объединят усилия для борьбы с международными кибератаками

13 мая в 21:00
Участники "семерки" считают, что кибер-инциденты представляют растущую угрозу для экономики. 
вирус
Страны G7 боятся компьютерных вирусов
4pda.ru
Министры финансов стран G7 обязались объединить усилия для борьбы с международными кибератаками, сообщается в проекте документа, который будет подписан по итогам встречи в Италии, передает Reuters.
 
Глобальная кибер-атака в пятницу поразила десятки тысяч компьютеров почти в 100 странах.
 
"Мы признаем, что кибер-инциденты представляют растущую угрозу для наших экономик и необходимые меры в ответ", - говорится в документе.
 
Документ призвал к совместному использованию общих практических методов для быстрого выявления любых уязвимостей в финансовой системе мира. 
 
Проект будет рассмотрен перед публикацией министрами финансов и центральными банкирами G7, которые обсуждают проблемы, стоящие перед мировой экономикой, на двухдневной встрече в Бари, Италия.
 
Министр финансов Италии Пьер Карло Падоан заявил журналистам, что обсуждения, которые были запланированы до кибератаки в пятницу, были "к сожалению очень своевременными".
 
Европейское полицейское управление назвало недавнии хакерские атаки беспрецедентными по своему масштабу и требующими комплексного международного расследования.
 
Компьютерный вирус заблокировал не менее 57 тысяч устройств в 74 странах по всему миру, включая Украину, сообщают международные антивирусные компании. 
 
 
По материалам: Reuters
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