Страны G7 объединят усилия для борьбы с международными кибератаками

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Участники "семерки" считают, что кибер-инциденты представляют растущую угрозу для экономики.

Страны G7 боятся компьютерных вирусов 4pda.ru Министры финансов стран G7 обязались объединить усилия для борьбы с международными кибератаками , сообщается в проекте документа, который будет подписан по итогам встречи в Италии, передает Reuters

Глобальная кибер-атака в пятницу поразила десятки тысяч компьютеров почти в 100 странах.

"Мы признаем, что кибер-инциденты представляют растущую угрозу для наших экономик и необходимые меры в ответ", - говорится в документе.

Документ призвал к совместному использованию общих практических методов для быстрого выявления любых уязвимостей в финансовой системе мира.

Проект будет рассмотрен перед публикацией министрами финансов и центральными банкирами G7, которые обсуждают проблемы, стоящие перед мировой экономикой, на двухдневной встрече в Бари, Италия.

Министр финансов Италии Пьер Карло Падоан заявил журналистам, что обсуждения, которые были запланированы до кибератаки в пятницу, были "к сожалению очень своевременными".

Европейское полицейское управление назвало недавнии хакерские атаки беспрецедентными по своему масштабу и требующими комплексного международного расследования.