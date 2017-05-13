Европол назвал ночные кибератаки беспрецедентными по своему масштабу

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Распространение вируса удалось приостановить, однако угроза еще не уничтожена полностью.

В Европоле заявили, что кибератаки требуют комплексного международного расследования для поиска виновных

Европейское полицейское управление назвало недавниибеспрецедентными по своему масштабу и требующими комплексного международного расследования, заявили в Европоле.

"Европейский центр борьбы с киберпреступностью Европола тесно сотрудничает с киберпреступними подразделениями пострадавших стран и ключевыми партнерами в этой области для уменьшения угрозы и оказания помощи жертвам. Недавняя атака была на беспрецедентном уровне и требует комплексного международного расследования для поиска виновных", - говорится в заявлении.

Отмечается, что, хотя распространение вируса удалось приостановить, однако угроза еще не уничтожена полностью.

Как сообщалось, компьютерный вирус поразил внутреннюю сетевую систему МВД России. Возможно, речь идет о вирусе WCry (также известном как WannaCry или WannaCryptor), который шифрует файлы пользователя, изменяет их расширение (вероятно на .WNCRY) и просит купить специальный розшифровщик за біткоіни, иначе файлы будут удалены. По данным "Газета.ру", вирус поразил сети Следственного комитета. "Атаке подверглись компьютеры по всей России. Вирус блокирует экран компьютера и шифрует файлы на жестком диске", - сообщил источник издания.

Российская сотовая компания "Мегафон" также подверглась хакерской атаке.