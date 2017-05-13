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Microsoft выпустила обновления Windows XP и Windows 8 для защиты от вируса-вымогателя

13 мая в 12:41

Ранее компания выпустила обновления для версий операционной системы, поддержка которых все еще осуществляется.

Microsoft
Microsoft выпустила обновления Windows XP и Windows 8
bhva.ua
Компания Microsoft выпустила обновления операционных систем Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003, поддержка которых уже прекращена, для защиты от вируса WannaCry, который атакует компьютеры по всему миру, заявила "ТАСС" пресс-секретарь Microsoft Кристина Давыдова.

"Пользователи нашего бесплатного антивируса и обновленной версии Windows защищены. Учитывая возможное влияние на пользователей и их бизнес, мы также выпустили обновления для Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003", - рассказала Давыдова. Она уточнила, что пользователи могут получить дополнительную информацию в блоге Microsoft Security Response Center.

Вирус заблокировал не менее 57 тысяч устройств в 74 странах по всему миру, включая Украину.

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Как сообщалось, компьютерный вирус поразил внутреннюю сетевую систему МВД России. Возможно, речь идет о вирусе WCry (также известном как WannaCry или WannaCryptor), который шифрует файлы пользователя, изменяет их расширение (предположительно на .WNCRY) и просит купить специальный расшифровщик за биткоины, иначе файлы будут удалены. По данным "Газета.ру", вирус поразил сети Следственного комитета. "Атаке подверглись компьютеры по всей России. Вирус блокирует экран компьютера и шифрует файлы на жестком диске", – сообщил источник издания. 

Российская сотовая компания "Мегафон" также подверглась хакерской атаке. 

По материалам: ТАСС
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Тэги Windows вирус Microsoft
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