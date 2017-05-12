Вирус поразил компьютерную сеть МВД России – СМИ

Также вирус повредил компьютеры Следственного комитета и сотовой компании "Мегафон".
Возможно, речь идет о вирусе WCry (также известном как WannaCry или WannaCryptor), который шифрует файлы пользователя, изменяет их расширение (предположительно на .WNCRY) и просит купить специальный расшифровщик за биткоины, иначе файлы будут удалены.
По данным "Газета.ру", вирус поразил сети Следственного комитета. "Атаке подверглись компьютеры по всей России. Вирус блокирует экран компьютера и шифрует файлы на жестком диске", – сообщил источник издания.
Российская сотовая компания "Мегафон" также подверглась хакерской атаке, сообщили "Медузе" несколько сотрудников компании.
В ноябре 2014 года эксперты в области компьютерной безопасности обнаружили исключительно сложный шпионский вирус, объектом действия которого являются, прежде всего, Россия и Саудовская Аравия. Программа под условным названием Regin используется с 2008 года и позволяет незаконным образом собирать сведения о правительствах, компаниях, исследовательских институтах и отдельных людях.Медуза , Газета.ru , varlamov.ru ,