Вирус поразил компьютерную сеть МВД России – СМИ

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Также вирус повредил компьютеры Следственного комитета и сотовой компании "Мегафон".

Компьютерный вирус заблокировал сеть МВД РФ

Компьютерный вирус поразил внутреннюю сетевую систему МВД России, сообщили "Варламов.ру" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Возможно, речь идет о вирусе WCry (также известном как WannaCry или WannaCryptor), который шифрует файлы пользователя, изменяет их расширение (предположительно на .WNCRY) и просит купить специальный расшифровщик за биткоины, иначе файлы будут удалены.

По данным "Газета.ру", вирус поразил сети Следственного комитета. "Атаке подверглись компьютеры по всей России. Вирус блокирует экран компьютера и шифрует файлы на жестком диске", – сообщил источник издания.

Российская сотовая компания "Мегафон" также подверглась хакерской атаке, сообщили "Медузе" несколько сотрудников компании.

В ноябре 2014 года эксперты в области компьютерной безопасности обнаружили исключительно сложный шпионский вирус, объектом действия которого являются, прежде всего, Россия и Саудовская Аравия. Программа под условным названием Regin используется с 2008 года и позволяет незаконным образом собирать сведения о правительствах, компаниях, исследовательских институтах и отдельных людях.