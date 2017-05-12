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Вирус поразил компьютерную сеть МВД России – СМИ

12 мая в 20:54

Также вирус повредил компьютеры Следственного комитета и сотовой компании "Мегафон".   

Компьютерный вирус
Компьютерный вирус заблокировал сеть МВД РФ
Компьютерный вирус поразил внутреннюю сетевую систему МВД России, сообщили "Варламов.ру" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Возможно, речь идет о вирусе WCry (также известном как WannaCry или WannaCryptor), который шифрует файлы пользователя, изменяет их расширение (предположительно на .WNCRY) и просит купить специальный расшифровщик за биткоины, иначе файлы будут удалены.

По данным "Газета.ру", вирус поразил сети Следственного комитета. "Атаке подверглись компьютеры по всей России. Вирус блокирует экран компьютера и шифрует файлы на жестком диске", – сообщил источник издания. 

Российская сотовая компания "Мегафон" также подверглась хакерской атаке, сообщили "Медузе" несколько сотрудников компании. 

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В ноябре 2014 года эксперты в области компьютерной безопасности обнаружили исключительно сложный шпионский вирус, объектом действия которого являются, прежде всего, Россия и Саудовская Аравия. Программа под условным названием Regin используется с 2008 года и позволяет незаконным образом собирать сведения о правительствах, компаниях, исследовательских институтах и отдельных людях.

По материалам: Медуза , Газета.ru , varlamov.ru ,
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Тэги вирус компьютер Россия кома МВД комитет сотовая права сотрудники безопасность область
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