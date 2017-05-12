Поразивший мир компьютерный вирус достиг Украины

Программа заблокировала не менее 57 тысяч устройств по всему миру.
Компьютерный вирус
заблокировал не менее 57 тысяч устройств в 74 странах по всему миру, включая Украину, сообщают международные антивирусные компании.
Среди поврежденных устройств компьютеры больниц, государственных структур, мобильных операторов и прочих девайсов. В частности, в Великобритании бьіли повреждены десятки больниц. Зараженные компьютеры оказались заблокированы, на них появились сообщения с требованием выкупа. Также 12 мая стало известно об аналогичной атаке на испанскую компанию Telefonica.
По данным представителя разработчика антивируса Avast Якуба Кроустека, вирус также атаковал компьютеры в России, Украине и на Тайване. По его данным, речь идет о вирусе WCry (также известен как WannaCry и WannaCryptor). Он шифрует файлы на компьютере и требует от пользователя выкуп в биткоинах за восстановление доступа к информации. О конкретных украинских компаниях, чьи устройства подверглись атаке, на данный момент неизвестно.
В пятницу корпорация Microsoft обновила операционную систему Windows и свой бесплатный антивирус, обеспечив защиту от вредоносной программы WannaCry.
По материалам:
Новое время
Как сообщалось, компьютерный вирус поразил внутреннюю сетевую систему МВД России.
Возможно, речь идет о вирусе WCry (также известном как WannaCry или WannaCryptor), который шифрует файлы пользователя, изменяет их расширение (предположительно на .WNCRY) и просит купить специальный расшифровщик за биткоины, иначе файлы будут удалены. По данным "Газета.ру", вирус поразил сети Следственного комитета. "Атаке подверглись компьютеры по всей России. Вирус блокирует экран компьютера и шифрует файлы на жестком диске", – сообщил источник издания.
Российская сотовая компания "Мегафон" также подверглась хакерской атаке.