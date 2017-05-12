Поразивший мир компьютерный вирус достиг Украины

Программа заблокировала не менее 57 тысяч устройств по всему миру.

Среди поврежденных устройств компьютеры больниц, государственных структур, мобильных операторов и прочих девайсов. В частности, в Великобритании бьіли повреждены десятки больниц. Зараженные компьютеры оказались заблокированы, на них появились сообщения с требованием выкупа. Также 12 мая стало известно об аналогичной атаке на испанскую компанию Telefonica.

По данным представителя разработчика антивируса Avast Якуба Кроустека, вирус также атаковал компьютеры в России, Украине и на Тайване. По его данным, речь идет о вирусе WCry (также известен как WannaCry и WannaCryptor). Он шифрует файлы на компьютере и требует от пользователя выкуп в биткоинах за восстановление доступа к информации. О конкретных украинских компаниях, чьи устройства подверглись атаке, на данный момент неизвестно.

В пятницу корпорация Microsoft обновила операционную систему Windows и свой бесплатный антивирус, обеспечив защиту от вредоносной программы WannaCry.