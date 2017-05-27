Страны G7 готовы помогать Украине в реформах

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Лидеры "Большой семерки" одобрили прогресс Украины в проведении реформ.

Страны G7 помогут Украине с реформами Главы государств и правительств стран "Большой семерки" готовы и в дальнейшем помогать Украине с внедрением реформ, говорится в итоговом коммюнике саммита G7 , который состоялся в итальянской Таормине на Сицилии.

"Мы сохраняем наше обязательство оказывать помощь Украине во внедрении ее амбициозной, и, тем не менее, необходимой повестки дня реформ, и мы приветствуем достигнутый на данный момент прогресс Киева", - отметили лидеры G7.