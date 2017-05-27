Страны G7 готовы помогать Украине в реформах

Лидеры "Большой семерки" одобрили прогресс Украины в проведении реформ.
Страны G7 помогут Украине с реформами
Главы государств и правительств стран "Большой семерки" готовы и в дальнейшем помогать Украине с внедрением реформ, говорится в итоговом коммюнике саммита G7
, который состоялся в итальянской Таормине на Сицилии.
"Мы сохраняем наше обязательство оказывать помощь Украине во внедрении ее амбициозной, и, тем не менее, необходимой повестки дня реформ, и мы приветствуем достигнутый на данный момент прогресс Киева", - отметили лидеры G7.
26 мая в городе Таормина собрались лидеры стран "Большой семерки", чтобы обсудить борьбу с терроризмом, выход Британии из ЕС и миграционный кризис. В саммите примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава британского правительства Тереза Мэй и премьер-министр Италии Паоло Джентилони.
По материалам:
УНИАН