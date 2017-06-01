США ввели санкции против компаний РФ, Китая и КНДР

Санкции ввели из-за сотрудничества с северокорейскими ядерщиками.

Белый дом ввел новые санкции © European Council США ввели санкции против компаний и граждан России, Китая и КНДР за участие в развитии ядерной программы Пхеньяна, сообщается на сайте Министерства финансов.

Под новые санкции Минфина США попали три российские компании: "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), ее дочерней структуры — "ННК-Приморскнефтепродукт" и Ardis-Bearing LLC.

Также в списке оказался и один россиянин 1978 года рождения — Игорь Мичурин, который по данным Минфина США связан с Ardis-Bearings и Korea Tranding Corporation.

По данным министерства, ННК - российская компания, которая подписала контракт на поставку нефти в Северную Корею и, по сообщениям, отправила в Северную Корею нефтепродукты на сумму более 1 миллиона долларов. ННК также, возможно, принимал участие в обходе северокорейских санкций

"Любое имущество или интересы в собственности назначенных лиц, находящихся во владении или под контролем лиц США или в Соединенных Штатах, должны быть заблокированы, а гражданам США вообще запрещено вести с ними дело", - сообщается в Минфине.