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США ввели санкции против компаний РФ, Китая и КНДР

1 июня в 23:16

Санкции ввели из-за сотрудничества с северокорейскими ядерщиками. 

Белый Дом США
Белый дом ввел новые санкции
© European Council
США ввели санкции против компаний и граждан России, Китая и КНДР за участие в развитии ядерной программы Пхеньяна, сообщается на сайте Министерства финансов. 
 
Под новые санкции Минфина США попали три российские компании: "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), ее дочерней структуры — "ННК-Приморскнефтепродукт" и Ardis-Bearing LLC.
 
Также в списке оказался и один россиянин 1978 года рождения — Игорь Мичурин, который по данным Минфина США связан с Ardis-Bearings и Korea Tranding Corporation. 
 
По данным министерства, ННК - российская компания, которая подписала контракт на поставку нефти в Северную Корею и, по сообщениям, отправила в Северную Корею нефтепродукты на сумму более 1 миллиона долларов. ННК также, возможно, принимал участие в обходе северокорейских санкций
 
"Любое имущество или интересы в собственности назначенных лиц, находящихся во владении или под контролем лиц США или в Соединенных Штатах, должны быть заблокированы, а гражданам США вообще запрещено вести с ними дело", - сообщается в Минфине. 
 
 
Как сообщалось, ранее в американской военной разведке заявляли, что КНДР может разработать ракету, которая сможет донести ядерный заряд до территории США, если не помешать проведению текущих северокорейских разработок и испытаний. Глава американской военной разведки генерал Сюарт назвал ядерную угрозу со стороны КНДР одной из крупнейших угроз национальной безопасности США. Сроки, в которые Северная Корея сможет разработать ракету, способную долететь до Соединенных штатов, генерал не обозначил. 
 
По материалам: ZN.UA
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