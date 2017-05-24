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КНДР в будущем сможет достать ядерной ракетой до США – военная разведка

24 мая в 03:04

Северная Корея достигнет успеха в ядерных разработках, если ей не помешать, считает представитель Пентагона.

КНДР ракета запуск испытание EPA
В США не исключают, что КНДР сможет достать до них ядерной ракетой
EPA / KCNA
КНДР может разработать ракету, которая сможет донеси ядерный заряд до территории США, если не помешать проведению текущих северокорейских разработок и испытаний.

"Если все оставить на своей траектории, режим (КНДР – ред.) в конце концов достигнет успеха в получении ракеты, способной нести ядерное оружие и угрожать США", - заявил во вторник во время слушаний в Комитете по вопросам вооруженных сил Сената США директор Агентства военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Винсент Стюарт, пишет "Укринформ".

Генерал Стюарт назвал ядерную угрозу со стороны КНДР одной из крупнейших угроз национальной безопасности США. Сроки, в которые Северная Корея сможет разработать ракету, способную долететь до Соединенных штатов, глава американской военной разведки не обозначил. 

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В воскресенье, 21 мая, около 7:59 утра по Гринвичу КНДР запустила баллистическую ракету.

По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов  Южной Кореи, запуск произведен с полигона в районе города Пукчанг провинции Пионган.

Ракета пролетела порядка 500 км в направлении побережья Японского моря, и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По материалам: Укринформ
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Тэги ракета США КНДР ядерный
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