КНДР в будущем сможет достать ядерной ракетой до США – военная разведка

Северная Корея достигнет успеха в ядерных разработках, если ей не помешать, считает представитель Пентагона.
"Если все оставить на своей траектории, режим (КНДР – ред.) в конце концов достигнет успеха в получении ракеты, способной нести ядерное оружие и угрожать США", - заявил во вторник во время слушаний в Комитете по вопросам вооруженных сил Сената США директор Агентства военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Винсент Стюарт, пишет "Укринформ".
Генерал Стюарт назвал ядерную угрозу со стороны КНДР одной из крупнейших угроз национальной безопасности США. Сроки, в которые Северная Корея сможет разработать ракету, способную долететь до Соединенных штатов, глава американской военной разведки не обозначил.
В воскресенье, 21 мая, около 7:59 утра по Гринвичу КНДР запустила баллистическую ракету.
По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск произведен с полигона в районе города Пукчанг провинции Пионган.
Ракета пролетела порядка 500 км в направлении побережья Японского моря, и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.Укринформ