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США расширили круг фигурантов дела о вмешательстве России

31 мая в 03:10

Вашингтон подозревает, что Москва могла повлиять на выборы президента. 

Конгресс США
Конгрес США изучает фигурантов вмешательства в выборы США
Florida Atlantic University Libraries
Конгресс США подал запросы на получение информации бывшему сотруднику пресс-службы Белого дома Борису Эпштейну и юристу президента Дональда Трампа Майклу Коэну, сообщил телеканал ABC News. 
 
На Эпштейна подал запрос комитет палаты представителей по разведке. Он вырос в Москве, получил образование в Джорджтаунском университете, где познакомился с сыном Дональда Трампа Эриком. Во время предвыборной кампании 2016 года работал в команде Трампа. Вскоре после выборов занял пост старшего советника переходного правительства и директора по связям с общественностью перед инаугурацией. В марте получил должность в пресс-службе Белого дома, однако вскоре был уволен. В администрации президента не объяснили причин ухода Эпштейна. Сейчас он работает политическим аналитиком для СМИ.
 
Вызов от двух комитетов конгресса получил юрист Трампа Майкл Коэн. Он сказал, что отклонил вызов из-за неясной формулировки вопросов, на которые невозможно ответить.
Ранее конгрессмены подавали аналогичные запросы советникам Дональда Трампа Майклу Флинну, Роджеру Стоуну, Полу Манафорту и Картеру Пейджу.
 
 
Парламентарии расследуют дело о вмешательстве России в предвыборную кампанию на выборах 2016 года. В связях с Россией подозревают нескольких участников команды Дональда Трампа.
 
 
По материалам: Интерфакс
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