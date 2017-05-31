США расширили круг фигурантов дела о вмешательстве России

Вашингтон подозревает, что Москва могла повлиять на выборы президента.

Конгрес США изучает фигурантов вмешательства в выборы США Florida Atlantic University Libraries Конгресс США подал запросы на получение информации бывшему сотруднику пресс-службы Белого дома Борису Эпштейну и юристу президента Дональда Трампа Майклу Коэну, сообщил телеканал ABC News.

На Эпштейна подал запрос комитет палаты представителей по разведке. Он вырос в Москве, получил образование в Джорджтаунском университете, где познакомился с сыном Дональда Трампа Эриком. Во время предвыборной кампании 2016 года работал в команде Трампа. Вскоре после выборов занял пост старшего советника переходного правительства и директора по связям с общественностью перед инаугурацией. В марте получил должность в пресс-службе Белого дома, однако вскоре был уволен. В администрации президента не объяснили причин ухода Эпштейна. Сейчас он работает политическим аналитиком для СМИ.

Вызов от двух комитетов конгресса получил юрист Трампа Майкл Коэн. Он сказал, что отклонил вызов из-за неясной формулировки вопросов, на которые невозможно ответить.

Ранее конгрессмены подавали аналогичные запросы советникам Дональда Трампа Майклу Флинну, Роджеру Стоуну, Полу Манафорту и Картеру Пейджу.