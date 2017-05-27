Комитет Сената по разведке запросил у Трампа документы избирательной кампании

Письмо с запросом от сената поступило в комитет по проведению кампании Трампа на прошлой неделе и было адресовано лицу, ответственному за финансы.
По информации источников издания, письмо с запросом от сената поступило в комитет по проведению кампании Трампа на прошлой неделе и было адресовано лицу, ответственному за финансы.
"С тех пор некоторые бывшие члены комитета получили уведомление и предложение сотрудничать", - сообщают источники.
Ожидается, что в ближайшие дни к десяткам бывших сотрудников обратятся, чтобы убедиться, что они знакомы с запросом.
Как пишет издание, письмо было подписано сенаторами Ричардом Берром и Марком Уорнером, представители которых воздержались от комментариев по данному вопросу.
Ранее издание Reuters сообщало, что Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связях Флинна с РФ. Флинна уволили с должности советника президента США после того, как Министерство юстиции заявило о его уязвимость через контакты с россиянами, в частности, с послом РФ в США Сергеем Кисляком.
Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.ZN.UA