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Комитет Сената по разведке запросил у Трампа документы избирательной кампании

27 мая в 10:06

Письмо с запросом от сената поступило в комитет по проведению кампании Трампа на прошлой неделе и было адресовано лицу, ответственному за финансы.

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В комитете Сената по разведке заинтересовались президентской кампанией Трампа
Gage Skidmore / Flickr
Комитет Сената по разведке, расследующий вмешательство России в выборы 2016 года, запросил команду президента США Дональда Трампа собрать и подготовить все документы, электронные письма и записи телефонных разговоров с начала президентской кампании - июня 2015 года, сообщает The Washington Post.

По информации источников издания, письмо с запросом от сената поступило в комитет по проведению кампании Трампа на прошлой неделе и было адресовано лицу, ответственному за финансы.

"С тех пор некоторые бывшие члены комитета получили уведомление и предложение сотрудничать", - сообщают источники.

Ожидается, что в ближайшие дни к десяткам бывших сотрудников обратятся, чтобы убедиться, что они знакомы с запросом.

Как пишет издание, письмо было подписано сенаторами Ричардом Берром и Марком Уорнером, представители которых воздержались от комментариев по данному вопросу.

Читайте также: Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связях Флинна с РФ – Reuters

Ранее издание Reuters сообщало, что Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связях Флинна с РФ. Флинна уволили с должности советника президента США после того, как Министерство юстиции заявило о его уязвимость через контакты с россиянами, в частности, с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса КомиНа следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент США ФБР
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