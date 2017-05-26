ФБР проверяет зятя Трампа по делу о связях команды президента с Россией – СМИ

В Бюро считают, что у Кушнера есть серьезная информация по этому делу.

Джаред Кушнер попал под пристальное внимание ФБР в деле о связях команды Трампа с Россией

Зять Дональда Трампа и один из его основных советников Джаред Кушнер попал под пристальное внимание ФБР в расследовании дела о связи командыс Россией. В ФБР предполагают, что у Кушнера есть серьезная информация по таким связям, пишет NBC News , ссылаясь на многочисленные источники среди чиновников.

При этом источники отмечают, что сам Кушнер пока не является подозреваемым, а скорее выступает в роли свидетеля по этому делу. Пока не известно, какие именно инциденты заинтересовали ФБР, однако издание напоминает про встречи Кушнера с послом России в США Сергеем Кисляком.

Ранее издание Reuters сообщало, чторасследование о связях Флинна с РФ. Флинна уволили с должности советника президента США после того, как Министерство юстиции заявило о его уязвимость через контакты с россиянами, в частности, с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.