Демократы ищут связи Трампа с Россией в Deutsche Bank - Der Spiegel

Немецкий банк стал крупнейшим кредитором бизнеса нынешнего американского президента.
Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, добавляя, что Конгресс хочет знать, не выдавал ли банк бизнесу Трампа кредиты, которые были подкреплены правительственными гарантиями России. Об этом, как сообщает издание, говорится в письме демократов к председателю Deusche Bank Джону Краяну. Таким образом, политические оппоненты в Конгрессе хотят выяснить, были ли у президента США финансовые связи с Москвой, и могут ли они влиять теперь на его политические решения.
Издание напоминает, что в феврале Deutsche Bank уже проводил внутреннее расследование на эту тему. Однако, тогда никаких подозрительных связей Трампа с Россией обнаружено не было.
Ранее издание Reuters сообщало, что Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связях Флинна с РФ. Флинна уволили с должности советника президента США после того, как Министерство юстиции заявило о его уязвимость через контакты с россиянами, в частности, с послом РФ в США Сергеем Кисляком.
Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.ZN.UA