Демократы ищут связи Трампа с Россией в Deutsche Bank - Der Spiegel

Немецкий банк стал крупнейшим кредитором бизнеса нынешнего американского президента.

Демократы просят в Deutsche Bank данные о кредитах Трампа. MICHAEL REYNOLDS / EPA

Конгрессмены от Демократической партиитребуют от немецкого Deutsche Bank информацию о возможных связях его клиента Дональда Трампа с Россией.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, добавляя, что Конгресс хочет знать, не выдавал ли банк бизнесу Трампа кредиты, которые были подкреплены правительственными гарантиями России. Об этом, как сообщает издание, говорится в письме демократов к председателю Deusche Bank Джону Краяну. Таким образом, политические оппоненты в Конгрессе хотят выяснить, были ли у президента США финансовые связи с Москвой, и могут ли они влиять теперь на его политические решения.

Издание напоминает, что в феврале Deutsche Bank уже проводил внутреннее расследование на эту тему. Однако, тогда никаких подозрительных связей Трампа с Россией обнаружено не было.

Ранее издание Reuters сообщало, что Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связях Флинна с РФ. Флинна уволили с должности советника президента США после того, как Министерство юстиции заявило о его уязвимость через контакты с россиянами, в частности, с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.