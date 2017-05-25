Топ Новости
<
>

Демократы ищут связи Трампа с Россией в Deutsche Bank - Der Spiegel

25 мая в 14:07

Немецкий банк стал крупнейшим кредитором бизнеса нынешнего американского президента.

трамп1 EPA
Демократы просят в Deutsche Bank данные о кредитах Трампа.
MICHAEL REYNOLDS / EPA
Конгрессмены от Демократической партии США требуют от немецкого Deutsche Bank информацию о возможных связях его клиента Дональда Трампа с Россией.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, добавляя, что Конгресс хочет знать, не выдавал ли банк бизнесу Трампа кредиты, которые были подкреплены правительственными гарантиями России. Об этом, как сообщает издание, говорится в письме демократов к председателю Deusche Bank Джону Краяну. Таким образом, политические оппоненты в Конгрессе хотят выяснить, были ли у президента США финансовые связи с Москвой, и могут ли они влиять теперь на его политические решения.

Издание напоминает, что в феврале Deutsche Bank уже проводил внутреннее расследование на эту тему. Однако, тогда никаких подозрительных связей Трампа с Россией обнаружено не было.

Читайте также: Российские чиновники и разведка хотели повлиять на Трампа через его советников – NYT

Ранее издание Reuters сообщало, что Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связях Флинна с РФ. Флинна уволили с должности советника президента США после того, как Министерство юстиции заявило о его уязвимость через контакты с россиянами, в частности, с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Трамп Россия банк
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.27
EUR 29.40
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...