США и Япония будут сильнее давить на КНДР



К усилению давления подтолкнул новый ракетный пуск в Северной Корее.

На КНДР надавят посильнее techtrape.wordpress.com

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Японии Фумио Кисида договорились усилить давление своих стран на КНДР в связи с новым северокорейским ракетным пуском.

Тиллерсон и Кисида обсудили вопрос усиления давления по телефону утром в понедельник, 29 мая, сообщило японское агентство Kyodo, пишет ТАСС.

Руководители дипведомств также договорились потребовать от Китая играть более значимую роль в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Ранее южнокорейская разведка сообщила о проведении КНДР 29 мая очередных испытаний баллистической ракеты.

В связи с пуском ракеты президент Республики Корея Мун Чжэ Ин распорядился экстренно созвать Совет безопасности в 7:30 по местному времени.

Перед этим в Пхеньян осуществил пуски ракет 14 и 21 мая, а 28 мая в Пхеньяне отчитались об успешных испытаниях новой системы противовоздушной обороны.