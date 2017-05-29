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США и Япония будут сильнее давить на КНДР

29 мая в 08:55


К усилению давления подтолкнул новый ракетный пуск в Северной Корее.

США КНДР
На КНДР надавят посильнее
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Японии Фумио Кисида договорились усилить давление своих стран на КНДР в связи с новым северокорейским ракетным пуском.

Тиллерсон и Кисида обсудили вопрос усиления давления по телефону утром в понедельник, 29 мая, сообщило японское агентство Kyodo, пишет ТАСС.

Руководители дипведомств также договорились потребовать от Китая играть более значимую  роль в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

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Ранее южнокорейская разведка сообщила о проведении КНДР  29 мая очередных испытаний баллистической ракеты.

В связи с пуском ракеты президент Республики Корея Мун Чжэ Ин распорядился экстренно созвать Совет безопасности в 7:30 по местному времени.

Перед этим в Пхеньян осуществил пуски ракет 14 и 21 мая, а 28 мая в Пхеньяне отчитались об успешных испытаниях новой системы противовоздушной обороны.

По материалам: ТАСС
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Тэги ракета Корея давление Япония КНДР Тиллерсон США
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