США и Япония будут сильнее давить на КНДР

К усилению давления подтолкнул новый ракетный пуск в Северной Корее.
Тиллерсон и Кисида обсудили вопрос усиления давления по телефону утром в понедельник, 29 мая, сообщило японское агентство Kyodo, пишет ТАСС.
Руководители дипведомств также договорились потребовать от Китая играть более значимую роль в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
Ранее южнокорейская разведка сообщила о проведении КНДР 29 мая очередных испытаний баллистической ракеты.
В связи с пуском ракеты президент Республики Корея Мун Чжэ Ин распорядился экстренно созвать Совет безопасности в 7:30 по местному времени.
Перед этим в Пхеньян осуществил пуски ракет 14 и 21 мая, а 28 мая в Пхеньяне отчитались об успешных испытаниях новой системы противовоздушной обороны.ТАСС