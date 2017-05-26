США и Британия возобновят обмен разведданными

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Американские спецслужбы смогли убедить британских коллег в избегании утечек в будущем.

Британия возобновит свой обмен разведданными со спецслужбами США EPA / NIGEL RODDIS

Британская полиция возобновитсо своими коллегами в США после того, как на один день такое сотрудничество было приостановлено. Глава антитеррористических расследований британской полиции Марк Роули сообщил, что американские коллеги смогли предоставить Британии новые гарантии, сообщает The Guardian

Ранее сообщалось, что британская полицияиз-за постоянных утечек важных следственных данных в СМИ. Британские чиновники были в ярости из-за утечки фотографий с места преступления в американское издание The New York Times.

Ранее британское издание The Guardian опубликовало фотографию Саламана Абеди, которого считают исполнителем теракта на стадионе в Манчестере. Абеди являлся подданным Великобритании, однако его родители были родом из Ливии, а отец до сих пор проживает в Триполи.

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".