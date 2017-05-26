США и Британия возобновят обмен разведданными

Американские спецслужбы смогли убедить британских коллег в избегании утечек в будущем.
Британия возобновит свой обмен разведданными со спецслужбами США
EPA / NIGEL RODDIS
Британская полиция возобновит обмен разведывательными данными
со своими коллегами в США после того, как на один день такое сотрудничество было приостановлено. Глава антитеррористических расследований британской полиции Марк Роули сообщил, что американские коллеги смогли предоставить Британии новые гарантии, сообщает The Guardian
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Ранее сообщалось, что британская полиция прекратила делиться информацией по теракту в Манчестере со своими американскими коллегами
из-за постоянных утечек важных следственных данных в СМИ. Британские чиновники были в ярости из-за утечки фотографий с места преступления в американское издание The New York Times.
Ранее британское издание The Guardian опубликовало фотографию Саламана Абеди, которого считают исполнителем теракта на стадионе в Манчестере. Абеди являлся подданным Великобритании, однако его родители были родом из Ливии, а отец до сих пор проживает в Триполи.
Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".
По материалам:
ZN.UA