США бездействовали в драке у резиденции посла в Вашингтоне – МИД Турции

Анкара считает действия американских правоохранителей непрофессиональными.

В Вашингтоне охрана Эрдогана избила курдских активистов МИД Турции выразил протест американскому послу в Анкаре из-за массовой драки, которая произошла у резиденции посла Турции в Вашингтоне.

Посол США Джон Басс был вызван в МИД Турции, где ему выразили устный и письменный протест.

В МИД Турции считают, что действия американских правоохранителей были непрофессиональными, а также противоречили дипломатической практике. Анкара призвала Государственный департамент провести тщательное расследование обстоятельств инцидента.

Массовая драка произошла во вторник, 17 мая, в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Протесты были приурочены к визиту Эрдогана в США, столкновение вспыхнуло между сторонниками президента Турции и прокурдскими демонстрантами.