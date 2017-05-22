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США бездействовали в драке у резиденции посла в Вашингтоне – МИД Турции

22 мая в 21:48

Анкара считает действия американских правоохранителей непрофессиональными. 

США драка Турция
В Вашингтоне охрана Эрдогана избила курдских активистов
МИД Турции выразил протест американскому послу в Анкаре из-за массовой драки, которая произошла у резиденции посла Турции в Вашингтоне. 
 
Посол США Джон Басс был вызван в МИД Турции, где ему выразили устный и письменный протест.
 
В МИД Турции считают, что действия американских правоохранителей были непрофессиональными, а также противоречили дипломатической практике. Анкара призвала Государственный департамент провести тщательное расследование обстоятельств инцидента. 
 
Массовая драка произошла во вторник, 17 мая, в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Протесты были приурочены к визиту Эрдогана в США, столкновение вспыхнуло между сторонниками президента Турции и прокурдскими демонстрантами.
 
На кадрах съемки драки видно, что в инциденте приняли участие и телохранители самого Эрдогана. Двое участников драки были задержаны полицией, девять человек получили травмы, в том числе один — серьезные ранения.
 
 
США выразили обеспокоенность в связи со столкновением сторонников и противников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтоне, сообщила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.
По материалам: Hurriyet
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