США бездействовали в драке у резиденции посла в Вашингтоне – МИД Турции

Анкара считает действия американских правоохранителей непрофессиональными.
В Вашингтоне охрана Эрдогана избила курдских активистов
МИД Турции
выразил протест американскому послу в Анкаре из-за массовой драки, которая произошла у резиденции посла Турции в Вашингтоне.
Посол США Джон Басс был вызван в МИД Турции, где ему выразили устный и письменный протест.
В МИД Турции считают, что действия американских правоохранителей были непрофессиональными, а также противоречили дипломатической практике. Анкара призвала Государственный департамент провести тщательное расследование обстоятельств инцидента.
Массовая драка произошла во вторник, 17 мая, в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Протесты были приурочены к визиту Эрдогана в США, столкновение вспыхнуло между сторонниками президента Турции и прокурдскими демонстрантами.
По материалам:
Hurriyet
На кадрах съемки драки видно, что в инциденте приняли участие и телохранители самого Эрдогана. Двое участников драки были задержаны полицией, девять человек получили травмы, в том числе один — серьезные ранения.
США выразили обеспокоенность в связи со столкновением сторонников и противников президента Турции Реджепа Тайипа
Эрдогана в Вашингтоне, сообщила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.