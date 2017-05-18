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США обеспокоены избиением охраной Эрдогана митингующих в Вашингтоне

18 мая в 00:01
Двое участников драки были задержаны полицией, девять человек получили травмы.
Эрдоган избиение
Охрана Эрдогана участвовала в избиении митингующих в Вашингтоне
США выразили обеспокоенность в связи со столкновением сторонников и противников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтоне, сообщила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт, передает NBC.
 
"Насилие никогда не является адекватным ответом на свободу слова", — заявила Науэрт. По ее словам, США уважают право демонстрантов на мирный протест.
 
Массовая драка произошла во вторник, 17 мая, в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Протесты были приурочены к визиту Эрдогана в США, столкновение вспыхнуло между сторонниками президента Турции и прокурдскими демонстрантами.
 
На кадрах съемки драки видно, что в инциденте приняли участие и телохранители самого Эрдогана. Двое участников драки были задержаны полицией, девять человек получили травмы, в том числе один — серьезные ранения.
 
 
Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал решение США предоставить военную помощь сирийским курдам и выразил надежду, что "эта ошибка будет исправлена" в ближайшее время. Эрдоган также надеется, что США станут на сторону своих союзников, а не "террористов".  
По материалам: NBCNews , Николай Тис / ZIK ,
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