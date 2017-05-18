США обеспокоены избиением охраной Эрдогана митингующих в Вашингтоне

Двое участников драки были задержаны полицией, девять человек получили травмы.

Охрана Эрдогана участвовала в избиении митингующих в Вашингтоне США выразили обеспокоенность в связи со столкновением сторонников и противников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтоне, сообщила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт, передает NBC

"Насилие никогда не является адекватным ответом на свободу слова", — заявила Науэрт. По ее словам, США уважают право демонстрантов на мирный протест.

Массовая драка произошла во вторник, 17 мая, в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Протесты были приурочены к визиту Эрдогана в США, столкновение вспыхнуло между сторонниками президента Турции и прокурдскими демонстрантами.

На кадрах съемки драки видно, что в инциденте приняли участие и телохранители самого Эрдогана. Двое участников драки были задержаны полицией, девять человек получили травмы, в том числе один — серьезные ранения.